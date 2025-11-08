"Рекламен трик на Ердоган": Израел отхвърли турската заповед за арест на Нетаняху

И зраел отхвърли заповедта за арест, издадена от истанбулската Главна прокуратура срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху и други министри, за "геноцид" по време на войната в ивицата Газа, и нарече това "рекламен трик" на турския президент Реджеп Ердоган, предаде Франс прес.

"С презрение Израел категорично отхвърля последния рекламен трик на тиранина Ердоган", написа израелският външен министър Гидеон Саар в публикация на английски език в социалната мрежа X.

"В Турция на Ердоган съдебната система от отдавна е инструмент за заглушаване на политически съперници и задържане на журналисти, съдии и кметове", добави той в препратка по-специално към кмета на Истанбул Екрем Имамоглу – политически съперник на турския президент, който беше арестуван през март и е изправен пред множество съдебни процеси.

Истанбулската Главна прокуратура издаде вчера заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и 36 други израелски представители по обвинения в геноцид във връзка с израелските военни операции в Газа, съобщи изданието Türkiye Today.

Заповедите се отнасят за редица високопоставени израелски официални представители, включително министъра на отбраната Израел Кац, министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, началника на Генералния щаб Еял Замир и командира на израелските военноморски сили Давид Саар Салама, според прессъобщение на прокуратурата.

Разследването се фокусира върху това, което турските власти описват като системно насилие срещу цивилни в Газа. Прокуратурата се позовава на конкретни инциденти, датиращи от октомври 2023 г. насам, включително нападения срещу болници, довели до множество цивилни жертви.

Турските прокурори се позовават също на убийството на хуманитарни работници от организацията "Световна централна кухня" ("World Central Kitchen") на 1 април 2024 г., когато няколко служители загинаха при израелски удар по време на хуманитарна операция.

Турция е отявлен критик на военната кампания на Израел в Газа, която започна след атаката на "Хамас" в южната част на Израел през октомври 2023 г.

Турското правителство преустанови дипломатическите и търговските си отношения с Израел поради конфликта, припомня изданието.