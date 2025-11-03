Свят

Редица страни остро разкритикуваха Беларус в ООН

Обвиниха властите в Минск в системни репресии

3 ноември 2025, 22:57
Източник: iStock photos/Getty images

Р едица държави разкритикуваха остро Беларус в ООН за състоянието на човешките права и обвиниха властите в Минск в системни репресии, политически мотивирани съдебни преследвания и изтезания, съобщи Франс прес.

По време на преглед на положението с човешките права в Беларус в централата на ООН в Женева много дипломати изразиха дълбока загриженост от влошаващата се ситуация.

Норвежкият постоянен представител призова Минск да "сложи край на системните репресии и политически мотивираните съдебни преследвания, включително задържанията, изтезанията и тормоза над опозиционери и техните семейства".

Беларуският заместник-министър на външните работи Игор Секрета определи по-голямата част от критиките като опит за "намеса във вътрешните работи" на страната. Той отхвърли опасенията относно броя на политическите затворници. "Опитите да се представят осъдените като политически затворници или жертви на потъпкване на свободата на словото са силно преувеличени", каза той.

България подкрепя санкции срещу хората в Беларус, отговорни за репресиите на населението

Британската постоянен представител по въпросите на правата на човека в Женева Елинор Сандърс осъди "масовите репресии срещу гражданското общество, независимите медии и политическата опозиция" в Беларус от 2020 г. насам.

Представителката на Беларус в ООН Лариса Белска заяви, че западните страни се опитват да "манипулират международното мнение", като прокарват неверни разкази за "незаконността на резултатите от президентските избори през 2020 г.", когато за победител бе обявен Александър Лукашенко. Тя определи поведението на Запада като опит да бъдат оправдани наложените срещу Минск санкции.

Дипломатите призоваха Беларус и да прекрати подкрепата си за Русия във войната в Украйна. В отговор руският представител Евгений Устинов заяви, че подходът на няколко конкретни западни държави към ситуацията в Беларус е "политизиран".

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Беларус ООН Човешки права Репресии Политически затворници Минск Санкции Избори Опозиция Война в Украйна
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 2 дни
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 2 дни
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 2 дни
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 2 дни

