Редица страни остро разкритикуваха Беларус в ООН

Р едица държави разкритикуваха остро Беларус в ООН за състоянието на човешките права и обвиниха властите в Минск в системни репресии, политически мотивирани съдебни преследвания и изтезания, съобщи Франс прес.

По време на преглед на положението с човешките права в Беларус в централата на ООН в Женева много дипломати изразиха дълбока загриженост от влошаващата се ситуация.

Норвежкият постоянен представител призова Минск да "сложи край на системните репресии и политически мотивираните съдебни преследвания, включително задържанията, изтезанията и тормоза над опозиционери и техните семейства".

At #UPR50, 🇳🇴 expressed deep concern that little effort has been made by Belarus to end the denial of human rights of its citizens, recommends that all those arbitrarily detained be released & that systemic repression end.



Беларуският заместник-министър на външните работи Игор Секрета определи по-голямата част от критиките като опит за "намеса във вътрешните работи" на страната. Той отхвърли опасенията относно броя на политическите затворници. "Опитите да се представят осъдените като политически затворници или жертви на потъпкване на свободата на словото са силно преувеличени", каза той.

Британската постоянен представител по въпросите на правата на човека в Женева Елинор Сандърс осъди "масовите репресии срещу гражданското общество, независимите медии и политическата опозиция" в Беларус от 2020 г. насам.

Представителката на Беларус в ООН Лариса Белска заяви, че западните страни се опитват да "манипулират международното мнение", като прокарват неверни разкази за "незаконността на резултатите от президентските избори през 2020 г.", когато за победител бе обявен Александър Лукашенко. Тя определи поведението на Запада като опит да бъдат оправдани наложените срещу Минск санкции.

Дипломатите призоваха Беларус и да прекрати подкрепата си за Русия във войната в Украйна. В отговор руският представител Евгений Устинов заяви, че подходът на няколко конкретни западни държави към ситуацията в Беларус е "политизиран".