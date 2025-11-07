Съдът призна за виновна в тормоз полякинята, която твърди, че е изчезналата Мади Маккан

Д жулия Уанделт, която многократно твърдеше, че е изчезналата Маделин Маккан, беше призната за виновна в тормоз на семейство Маккан. Тя беше оправдана по обвинението в преследване, но призната за виновна в тормоз, съобщава Daily Mail.

Нейната приятелка и „поддръжница“ Карън Спраг, 61-годишна социална работничка, също беше оправдана след петседмичен процес в Кралския съд в Лестър. Тя се разплака при произнасянето на присъдите.

Двете жени бяха видени да се държат за ръце и да се смеят преди съдът да обяви решението си. Съдия Кътс заяви, че максималната присъда за тормоз е шест месеца, но Уанделт вече е прекарала повече време в ареста, след като беше задържана през февруари.

Според обвинението Уанделт е тормозила семейство Маккан близо три години – звъняла им е, изпращала е съобщения и гласови послания, както и се е появявала на прага им, настоявайки за ДНК тест, след като твърдяла, че е тяхната изчезнала дъщеря.

Адвокатът ѝ посочи, че тя е „уязвима“ и поведението ѝ е на „тъжна и жалка млада жена“, действала от „отчаяние“, защото вярвала, че родителите ѝ са я излъгали за самоличността ѝ.

Защитата на Спраг твърдеше, че тя просто е искала да помогне да се разкрие престъпление – отвличането на Мади – когато придружила Уанделт до дома на семейство Маккан и извикала на Кейт.

Прокурорът Майкъл Дък от Канзас Сити заяви, че 24-годишната Уанделт е била „жестока и безмилостна“ в „мъчението“, което е причинила на родителите на изчезналото момиче.

Той описа обвиняемата като „жена със значителен интелект, способна да бъде изключително манипулативна“.

Видеозапис показа как Уанделт и Спраг отсядат в хотел, преди да се изправят срещу семейство Маккан в дома им в Ротли, Лестършир, през декември. Двете били заснети от звънеца на съседите.

Аудиозапис, направен от Уанделт, разкрива момента, в който тя се обръща към Джери Маккан, а той ѝ казва, че тя не е Маделин.

Днес беше публикуван и отделен запис, в който полицай от операция „Грейндж“ – разследването на изчезването на Маделин, казва на Уанделт, че тя не е изчезналото момиче.

Детектив Кон Дрейкот обясни, че се е свързал с нея, за да ѝ каже „недвусмислено“, че не е Маделин. Разговорът, записан без негово знание, бил публикуван в криминален подкаст в YouTube с нейно участие.

Прокурорът подчерта, че двете жени са причинили „значителен стрес“ на Кейт и Джери Маккан, а множеството съобщения, обаждания и посещения показват „до какви крайности са стигнали, за да наложат волята си“.

При обсъждане на посещението в дома на Маккан, където Кейт може да се чуе да казва: „Предизвикваш много страдание, спри“, прокурорът посочи, че това е „най-ясното възможно обяснение на болката, която са ѝ причинили“.

На запис се чува как Уанделт казва на Спраг: „Не крещи на Кейт“, което според обвинението показва, че Спраг „не е била просто спътница, а активен подстрекател“.

По време на процеса стана ясно, че Уанделт е заявила, че е била сексуално малтретирана от доведения си дядо като дете и че за първи път е започнала да вярва, че е Маделин през юни 2022 г., докато се е лекувала в болница от депресия и самонараняване.

Оттогава тя се е опитвала да убеди всички около себе си, че е изчезналото дете, като се свързвала с приятели на семейство Маккан, както и с близнаците Шон и Амели.

Тя твърдяла, че има детски спомени от живота си с тях – били едва на две години, когато Маделин изчезва през 2007 г. от апартамент в Алгарве, Португалия.

Уанделт дори заявила, че помни „отвличането“ си и как Кейт Маккан ѝ казала, че ще я намери – твърдение, което обвинението определи като „особено злонамерена лъжа“, имайки предвид болката на Кейт от изчезването на дъщеря ѝ.

Полякинята споделяла снимки в интернет, които според нея показвали поразителна прилика между нея и Маделин, както и между членовете на двете семейства.

Тя твърдяла, че разполага с ДНК доказателства за 70% съвместимост с Джери Маккан, но съдът обявил това за „напълно неоснователно и пълна глупост“.

Бившият частен учител Уанделт записвала разговорите си със семейство Маккан и публикувала смущаващи аудиозаписи онлайн.

Кейт и Джери Маккан дадоха показания по време на петседмичния процес. Те разказаха как действията на Уанделт са ги разстроили дълбоко. И двамата се разчувстваха, когато описа как тя е преследвала и близнаците им, и се е появявала в дома им.

По време на заседанията Уанделт често плачела и дори крещяла към Кейт Маккан: „Защо ми причинявате това?“, докато тя свидетелстваше.

Когато съдът обяви: „Тя не е Маделин“, обвиняемата избухна в писъци и напусна подсъдимата скамейка.

Съдия Кътс призова журито да остави настрана емоциите и симпатиите към семейството Маккан и да се съсредоточи върху фактите.

Въпреки представените ДНК доказателства, че не е Маделин, адвокатът на Уанделт заяви, че тя все още вярва, че може да е изчезналото момиче.

Съдът научи и че тя е твърдяла, че може да е и друго изчезнало дете – Кейтлин Ривера-Хелтън, изчезнала в САЩ през 1999 г.

Баща ѝ Робърт е бил осъден за убийството ѝ, макар тялото да не е намерено. През януари Уанделт дори поискала от ChatGPT да сравни нейните черти с тези на Кейтлин.

По-рано тя твърдяла, че може да е Инга Герике, изчезнала в Германия през 2015 г., или Акация Бишоп от Юта, отвлечена през 2003 г., преди да се спре на Маделин Маккан.

Прокурорите дори направили опит да ограничат медийното отразяване на делото, след като Уанделт дала интервю за YouTube канал от ареста.

В ексклузивно интервю за Daily Mail баща ѝ, Яцек Уанделт, сподели мъката си: „Следя случая и просто искам съдът да разбере, че Джулия не е зла, тя е болна и се нуждае от помощ“, казва той. „Ситуацията е безумна. Знам, че семейство Маккан са загубили дъщеря си и не знаят какво се е случило, но и аз съм загубил дъщеря си.“

Адвокатът ѝ Том Прайс заяви, че тя не е „зла“, както твърди обвинението, а „отчаяна“, а поведението ѝ било на „тъжна и жалка млада жена“.

В заключителната си реч той призова журито да прояви съчувствие: „Може би я възприемате като объркана и проблемна млада жена, преживяла сексуално насилие, бореща се с психични проблеми и опити за самоубийство. Трябва да имате каменно сърце, за да не изпитате състрадание към нея.“

„Тя е изгубена в собствената си идентичност и в продължение на три години се опитва да разбере коя е всъщност.“

Адвокатът на Спраг – Саймън Ръсел Флинт, заяви, че единствената ѝ цел е била да помогне на Уанделт да установи самоличността си.

„Карън Спраг стана истинска приятелка на Джулия Уанделт – подкрепяше я, вярваше ѝ и искаше да ѝ помогне да открие коя е всъщност“, каза той.