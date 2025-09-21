Свят

Разследване на BBC: Как секретна руска мрежа се меси в изборите в Европа

Подставен репортер на BBC била инструктирана да публикува необосновани твърдения – включително че потенциалното членство на Молдова в ЕС зависи от това гражданите ѝ да станат LGBTQ+ и че президентът Санду улеснява трафика на деца

21 септември 2025, 12:13
Разследване на BBC: Как секретна руска мрежа се меси в изборите в Европа
С екретна мрежа, финансирана от Русия, се опитва да наруши предстоящите демократични избори в източноевропейска държава, установи Би Би Си (BBC) в свое разследване.

С помощта на подставен репортер беше открито, че

мрежата обещавала плащания на участници, ако публикуват прокремълска пропаганда и фалшиви новини,

които да подкопават проевропейската управляваща партия на Молдова преди парламентарния вот на 28 септември.

Участниците били наемани да откриват поддръжници на прокремълската опозиция, за да ги записват тайно, както и да провеждат така наречено „анкетиране“ от името на несъществуваща организация, което е незаконно. Организатор от мрежата намекнал, че резултатите от този селективен пробен подход могат да бъдат използвани за поставяне под въпрос на изхода от изборите.

Резултатите от така наречената анкета, предполагащи загуба за управляващата партия, вече са публикувани онлайн. В същото време официалните проучвания показват, че партията на действие и солидарност (PAS), основана от президента Майя Санду, в момента е пред прокремълския Патриотичен изборен блок (BEP).

Бяха открити връзки между секретната мрежа и молдовския олигарх Илан Шор

– санкциониран от САЩ за „злокачествени влияния на Кремъл“ и в момента е беглец в Москва. Великобритания също го е санкционирала за корупция.

Мрежата е свързана и с неправителствената организация (НПО) „Евразия“. Тя има връзки с Шор и е била санкционирана от Великобритания, САЩ и ЕС за предполагаемо подкупване на молдовски граждани да гласуват против членство в ЕС миналата година. Референдумът за присъединяване мина, но с много малка преднина.

„През 2024 г. фокусът на кампанията на Илан Шор беше парите. Тази година фокусът е дезинформацията“, заяви началникът на молдовската полиция Виорел Чернаутяну пред BBC World Service.

Би Би Си поиска коментар от Илан Шор и „Евразия“ – отговор не беше получен.

Молдова, макар и малка, заема стратегическо положение между Украйна и членката на ЕС Румъния, според експерти.

BBC е проникнала в мрежата – координирана чрез приложението Telegram – чрез линк, предоставен от информатор. Това позволило ценен поглед върху начина, по който работи антидемократична пропагандна мрежа.

Подставеният репортер Ана и 34 други нови членове били помолени да участват в тайни онлайн семинари за „подготовка на оперативни служители“. Семинарите имали заглавия като „От кухнята до национален лидер“ и служели за проверка на новите участници. Те трябвало да преминават редовни тестове по наученото.

След това Ана контактувала с координатор на мрежата на име Алина Джук. В социалните ѝ профили се посочва, че е от Приднестровието – сепаратистки регион в източна Молдова, лоялен на Москва, а Instagram показва многократни пътувания до Русия през последните години.

Алина Джук казала на Ана, че ще получава по 3000 молдовски леи ($170) на месец за създаване на публикации в TikTok и Facebook преди изборите,

като парите щели да бъдат изпратени от руската държавна банка Promsvyazbank (PSB), която е официална банка на руското министерство на отбраната и акционер в една от фирмите на Илан Шор.

Ана и другите участници били обучени да създават съдържание за социалните мрежи чрез ChatGPT. Казано им било, че публикациите привличат хора, ако снимките съдържат сатирични елементи, но твърде много AI съдържание трябва да се избягва, за да изглеждат публикациите „органични“.

В Telegram групата Ана и BBC имали достъп до предишни инструкции към участниците. Първоначално се искали патриотични публикации за исторически личности, но постепенно исканията станали открито политически.

Ана била инструктирана да публикува необосновани твърдения – включително че сегашното правителство планира фалшифициране на изборните резултати, че потенциалното членство на Молдова в ЕС зависи от това гражданите ѝ да станат LGBTQ+ и че президентът Санду улеснява трафика на деца.

Инструкциите от Telegram групата включвали хаштагове и фрази като: „Режимът на Санду използва деца като жива валута“, „SanduPAS участва в трафик на хора“, „Деца-жертви на сексуално робство“ и „Престъпленията на Санду остават ненаказани“.

Социалните медии вече играят централна роля в националните избори. BBC наблюдавала публикациите, подкрепящи управляващата партия PAS, но не открила очевидна дезинформационна кампания. По време на подставената операция били споделяни само фактологично точни публикации и в ограничен брой.

Мрежата включва най-малко 90 TikTok акаунта – някои маскирани като новинарски източници – които публикували хиляди видеа с над 23 милиона гледания и 860 000 харесвания от януари насам, при население на Молдова от 2,4 милиона души. Споделените находки били проверени от Digital Forensic Research Lab (DFRLab), според които мрежата може да е още по-голяма – с над 55 милиона гледания и над 2,2 милиона харесвания в TikTok от януари насам.

Мрежата не се ограничавала само до публикации. Алина Джук предложила на Ана 200 молдовски леи ($12) на час за провеждане на неофициални анкети, включително тайни записи на поддръжници на прокремълската опозиция. Това било представено като „предотвратяване на фалшифициране на вота“.

Доказателствата сочат, че мрежата се финансира от Русия. Ана записала, как Джук по телефона искала пари от Москва, за да плати на участниците.

Мрежата е свързана с олигарха Илан Шор чрез НПО „Евразия“. Служители на британското външно министерство заявяват, че „Евразия действа в Молдова от името на корумпиран беглец олигарх Илан Шор, за да дестабилизира молдовската демокрация“.

BBC поиска коментар от Джук – без отговор. TikTok заяви, че е въвела допълнителни мерки за безопасност преди изборите и продължава да се бори с дезинформация. Facebook/Meta не отговори на запитването. Руското посолство в Обединеното кралство отрече участие във фалшиви новини и намеса в изборите, твърдейки, че ЕС се намесвал в молдовските избори.

Източник: BBC    
Русия намеса в избори Молдова дезинформация пропаганда Илан Шор социални медии фалшиви новини избори манипулации
