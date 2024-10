"Престъпни групи, лъжи и пропаганда": Европейско бъдеще за Молдова

"Как милионите на Русия почти склониха Молдова да отхвърли ЕС", гласи заглавие на британския в. "Таймс" за референдума в страната.

Режимът на Путин не се и опитва да скрие намесата си в изборите в други страни, но наглостта на последната му кампания беше необичайна дори за Кремъл, отбелязва изданието.

Руските "предложения за пари за гласове изкривяват резултатите от референдума за ЕС в Молдова", гласи и заглавието на британския в. "Телеграф". Подложеното на гласуване решение за промяна на конституцията на страната, целящо да се включи в нея присъединяването към ЕС, беше прието с минимално мнозинство, въпреки прогнозите за лесна победа.

"Престъпни групи, работещи съвместно с чужди сили, враждебно настроени към нашите национални интереси, нападнаха страната ни с десетки милиони евро, лъжи и пропаганда", заяви на пресконференция в Кишинев молдовската президентка Мая Санду.

ЕС за изборите в Молдова: Русия се намеси "безпрецедентно" в процеса

Тя не спомена пряко Русия, но Европейският парламент, молдовските служби за сигурност и САЩ предупредиха, че Кремъл се намесва в референдума и президентските избори, които бяха произведени в един ден.

Вчера ЕС заяви, че има доказателства за "безпрецедентна намеса". Москва отрича тези твърдения. Същия ден Кремъл заяви, че в преброяването на гласовете в Молдова е имало "аномалии", и призова Санду да "докаже" твърденията си за намеса в изборите, припомня "Телеграф".

"Безпрецедентно посегателство срещу демокрацията" в Молдова, изборите са дестабилизирани от Русия, пише и френският в. "Фигаро".

Moldova has chosen its path, and we are thrilled that it leads toward Europe! Congratulations to the people of Moldova on making a decisive choice for democracy, progress, and a European future #Moldova #EuropeanFuture #StrongerTogether #AliantaCelebrateshttps://t.co/EwXyPTdI0t