Разрив между Тръмп и Зеленски за "Пейтриът", на фона на руска атака

У крайна свали само една от 27-те руски балистични ракети по време на днешната мащабната атака, тъй като не разполага с муниции за "Пейтриът", заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".

Той посочи, че Русия е изстреляла общо 35 ракети, включително 27 балистични ракети и 185 бойни дрона.

"Столицата Киев беше основната цел на атаката. Бяха атакувани също така Днепропетровска, Сумска, Харковска и Полтавска области", поясни Зеленски.

Украинската противовъздушна отбрана е успяла да свали една руска балистична ракета "Искандер-М", една управляема крилата ракета "въздух-земя" Х-59/69 и 154 ударни дрона. Три от руските ракети не са успели да достигнат целите си.

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Същевременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че не се е съгласил да предостави на Украйна лиценз за производство на ракети за системите "Пейтриът".

Усъвършенстваната военна технология е "трудно нещо за предаване", каза Тръмп на заседание на кабинета си в Кемп Дейвид, добавяйки, че страна, която я получи, може "някой ден да се обърне срещу нас". Той добави, че САЩ и Украйна все още "преговарят за това".

Три дни по-рано, след среща между двамата, Зеленски коментира, че Тръмп му е обещал лиценз за ракетите за "Пейтриът".

Президентът на САЩ обаче изглежда си е променил мнението на фона на намаляването на наличните ракети за противовъздушна отбрана заради войната с Иран.

По-малко от три седмици по-рано Тръмп каза директно на Зеленски, че САЩ ще изпълнят желанието му.

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"Ще ви дадем лиценз да произвеждате "Пейтриъти", президентът на САЩ на срещата на върха на НАТО, като добави: "Все още не сме информирали компанията за това", визирайки "Локхийд Мартин".

Не е невъзможно производителят на ракетите да се е противопоставил на даването на лиценз на украински предприятия.

Зеленски нееднократно е посочвал, че системите "Пейтриът" са от решаващо значение за способността на Украйна да се отбранява срещу руските ракетни атаки.