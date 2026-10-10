Разкриха причината за смъртта на легендарния дизайнер Боб Маки

С мъртният акт на Боб Маки разкрива, че легендарният моден дизайнер е получил фатална травма на главата след падане само дни преди смъртта си.

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Шокиращите нови подробности идват, след като представител на Маки първоначално потвърди пред изданието Page Six, че той е починал от пневмония. Според смъртния акт, получен от „Us Weekly“, причината за смъртта му е посочена като субарахноидален кръвоизлив и тъпа травма на главата.

Bob Mackie died from 'blunt head trauma and hemorrhage,' death certificate reveals https://t.co/jR0vI9LoU7 — MirrorUSNews (@MirrorUSNews) October 10, 2026

В документа се посочва още, че Маки е получил контузията при падане на 11 септември в дома на дългогодишния си директор по дизайна Джоузеф Макфейт. Той почина три дни по-късно, на 14 септември, в Медицинския център „Дезерт Регионъл“ в Палм Спрингс, Калифорния.

Представител на Маки обаче уточни, че той се е борил с пневмония както преди, така и след хоспитализацията си:

„За пояснение, г-н Маки е отседнал в къщата за гости в дома на дългогодишния си директор по дизайна Джо Макфейт. Медицински специалист е бил с него, когато е паднал. Той е страдал и от пневмония както преди, така и след хоспитализацията си.“

В смъртния акт се посочва още, че Маки е кремиран на 17 септември, като останките му са разпръснати в морето край бреговете на окръг Сан Диего в Калифорния.

Смъртта на Маки беше обявена на 14 септември, деня на кончината му, в изявление, споделено в профилите му в социалните медии:

„С тежко сърце споделяме новината, че г-н Боб Маки почина днес. Той изживя пълноценно своите 87 години, изпълнявайки мечтата си да бъде моден дизайнер и дизайнер на костюми, което е всичко, което някога е искал да прави. Неговият гений и необикновени дизайни ще живеят вечно, продължавайки да носят красота в този свят.“

Маки беше най-известен с това, че създаваше зашеметяващи визии за икони на попкултурата, включително Шер, Даяна Рос, Тина Търнър, Бионсе и Доли Партън.

Когато Партън почина на 80-годишна възраст в края на август, Маки отдаде почит на иконата на кънтри музиката в трогателна публикация в Instagram:

„Доли беше прекрасна душа и дух, която беше справедлива към всички. Беше радост и удоволствие да се облича. Ще ни липсваш. С любов, Боб Маки xo“, написа той заедно със снимка на скици на тоалети, които е проектирал за Партън през годините.