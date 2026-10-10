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Разкриха причината за смъртта на легендарния дизайнер Боб Маки

Официалният смъртен акт на легендарния моден дизайнер Боб Маки разкрива нови шокиращи подробности за последните му дни, сочейки като пряка причина за смъртта му фатална травма на главата след падане в неговия дом в Калифорния през септември

Стела Христова Стела Христова

10 октомври 2026, 19:28
Разкриха причината за смъртта на легендарния дизайнер Боб Маки
Боб Маки   

С мъртният акт на Боб Маки разкрива, че легендарният моден дизайнер е получил фатална травма на главата след падане само дни преди смъртта си.

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Шокиращите нови подробности идват, след като представител на Маки първоначално потвърди пред изданието Page Six, че той е починал от пневмония. Според смъртния акт, получен от „Us Weekly“, причината за смъртта му е посочена като субарахноидален кръвоизлив и тъпа травма на главата.

В документа се посочва още, че Маки е получил контузията при падане на 11 септември в дома на дългогодишния си директор по дизайна Джоузеф Макфейт. Той почина три дни по-късно, на 14 септември, в Медицинския център „Дезерт Регионъл“ в Палм Спрингс, Калифорния.

Представител на Маки обаче уточни, че той се е борил с пневмония както преди, така и след хоспитализацията си:

„За пояснение, г-н Маки е отседнал в къщата за гости в дома на дългогодишния си директор по дизайна Джо Макфейт. Медицински специалист е бил с него, когато е паднал. Той е страдал и от пневмония както преди, така и след хоспитализацията си.“

В смъртния акт се посочва още, че Маки е кремиран на 17 септември, като останките му са разпръснати в морето край бреговете на окръг Сан Диего в Калифорния.

Смъртта на Маки беше обявена на 14 септември, деня на кончината му, в изявление, споделено в профилите му в социалните медии:

„С тежко сърце споделяме новината, че г-н Боб Маки почина днес. Той изживя пълноценно своите 87 години, изпълнявайки мечтата си да бъде моден дизайнер и дизайнер на костюми, което е всичко, което някога е искал да прави. Неговият гений и необикновени дизайни ще живеят вечно, продължавайки да носят красота в този свят.“

Маки беше най-известен с това, че създаваше зашеметяващи визии за икони на попкултурата, включително Шер, Даяна Рос, Тина Търнър, Бионсе и Доли Партън.

Когато Партън почина на 80-годишна възраст в края на август, Маки отдаде почит на иконата на кънтри музиката в трогателна публикация в Instagram:

„Доли беше прекрасна душа и дух, която беше справедлива към всички. Беше радост и удоволствие да се облича. Ще ни липсваш. С любов, Боб Маки xo“, написа той заедно със снимка на скици на тоалети, които е проектирал за Партън през годините.

Редактор: Стела Христова
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