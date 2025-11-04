Разкриха причината за смъртта на Дик Чейни

Б ившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни почина на 84-годишна възраст.

Семейството му обяви, че причината за смъртта са „усложнения от пневмония и сърдечно-съдови заболявания“.

В изявлението си близките споделиха: „Неговата любима съпруга от 61 години, Лин, дъщерите му Лиз и Мери, както и други членове на семейството бяха с него, когато той почина.“

Dick Cheney's cause of death: What we know https://t.co/V3XgN9rfRm — Scott Eslinger (@slingerr) November 4, 2025

Чейни заемаше поста вицепрезидент по време на управлението на президента Джордж У. Буш. В политическата си кариера е бил още началник на кабинета на Белия дом, конгресмен от щата Уайоминг и министър на отбраната на САЩ.

През целия си живот Чейни се е борил със сериозни здравословни проблеми, включително пет инфаркта. Първият настъпва през 1978 г., а през 1988 г. му е направена четворна байпас операция. През 2010 г. той преживява петия си инфаркт, а две години по-късно му е трансплантирано сърце от анонимен донор.

„Въпреки че бившият вицепрезидент и семейството му не знаят самоличността на донора, те ще бъдат вечно благодарни за този животоспасяващ дар“, се казваше в изявление от офиса на Чейни по онова време.

Обявявайки кончината му във вторник, семейството му написа: „Дик Чейни беше велик и добър човек, който научи децата и внуците си да обичат страната ни и да живеят живот, изпълнен със смелост, чест, любов, доброта и риболов на муха. Благодарни сме безмерно за всичко, което Дик Чейни направи за страната ни. И сме безмерно благословени, че сме обичали и сме били обичани от този благороден човек-гигант.“

Dick Cheney, the 46th vice president of the U.S., is dead, his family announced in a statement, which included how he died.https://t.co/lfYq7rb5xk — HollywoodLife (@HollywoodLife) November 4, 2025

Във вторник сутринта Джена Буш Хейгър, дъщерята на бившия президент Джордж У. Буш, изрази своите съболезнования към семейството на Чейни в ефира на предаването „Тудей“.

„Когато чуете, че някой политик е починал, често се говори за него като за политик. Но като дъщеря и внучка на политици, аз мисля за дъщерите му – за това кого са загубили. Не непременно за човека, който е гласувал, а за човека, който ги е отгледал“, сподели Буш Хейгър.

Тя добави още: „Тази сутрин мисля за Мери и Лиз. Ще се свържа с тях, за да им изкажа любовта си, и знам, че родителите ми чувстват същото.“