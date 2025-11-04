Джордж Буш за Дик Чейни: Един от най-добрите държавни служители на своето поколение

Б ившият президент на САЩ Джордж У. Буш (2001-2009 г.) почете своя вицепрезидент Дик Чейни, който почина на 84-годишна възраст, като „един от най-добрите държавни служители на своето поколение“.

Чейни, който изигра водеща роля в провеждането на проблематичните войни на САЩ в Ирак и Афганистан, беше „патриот, който внесе почтеност, висока интелигентност и сериозност във всяка длъжност, която заемаше“, се казва в изявление на Буш

Дик Чейни е определян за най-влиятелният вицепрезидент в историята на САЩ.

Statement by President George W. Bush on Vice President Dick Cheney:



The death of Richard B. Cheney is a loss to the nation and a sorrow to his friends. Laura and I will remember Dick Cheney for the decent, honorable man that he was. History will remember him as among the finest… pic.twitter.com/uho0ReWozE — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) November 4, 2025

В последните години от живота си обаче той беше до голяма степен изключен от партията си заради острата си критика към президента Доналд Тръмп, когото нарече „страхливец“ и „най-голямата заплаха за републиката в историята“.

В ироничен финал на своята легендарна политическа кариера, той даде последния си глас в президентските избори през 2024 г. за либералната демократка и колега от клуба на вицепрезидентите Камала Харис.

Чейни страдаше от сърдечно-съдови заболявания през по-голямата част от живота си като възрастен, преживявайки поредица от сърдечни пристъпи. По-късно той успя да води пълноценен и енергичен живот и живя много години на пенсия след трансплантация на сърце през 2012 г., която той възхвали в интервю през 2014 г. като „дарът на самия живот“.