Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни

Б ившият вицепрезидент Дик Чейни почина късно в понеделник, информира New York Post. Той беше на 84 години.

„Неговата обичана съпруга в продължение на 61 години, Лин, дъщерите му Лиз и Мери и други членове на семейството бяха до него, когато си отиде“, се казва в изявление от семейството му.

„Бившият вицепрезидент почина поради усложнения от пневмония, както и сърдечни и съдови заболявания“, казват близките на Чейни.

46-ият вицепрезидент, който служи заедно с републиканския президент Джордж У. Буш за два мандата между 2001 и 2009 г., беше в продължение на десетилетия влиятелна и поляризираща фигура във Вашингтон.

Чейни, все още твърд консерватор, беше до голяма степен изключен от партията си заради острата си критика към президента Доналд Тръмп, когото нарече „страхливец“ и "най-голямата заплаха за републиката в историята".

В ироничен финал на своята легендарна политическа кариера, той даде последния си глас в президентските избори през 2024 г. за либералната демократка и колега от клуба на вицепрезидентите Камала Харис.

Ричард „Дик“ Брус Чейни е американски политически деец и бизнесмен, който е служил като 46-ти вицепрезидент на Съединените щати от 2001 до 2009 г. при президента Джордж У. Буш.

Преди вицепрезидентството си, Чейни заема редица високопоставени длъжности в правителството на САЩ. Той е бил началник на кабинета на Белия дом при президента Джералд Форд от 1975 до 1977 г. и представител на Уайоминг в Камарата на представителите на САЩ от 1979 до 1989 г.

От 1989 до 1993 г. е министър на отбраната при президента Джордж Х. У. Буш, ръководейки операция „Пустинна буря“. Като вицепрезидент, Чейни играе централна роля в националната сигурност и външната политика на администрацията, особено след атаките от 11 септември и по време на войните в Афганистан и Ирак.