Краят на една лъжа: Нови разкрития за „Последния евреин във Виница“ и детективската работа на изкуствения интелект

18 март 2026, 06:39
В продължение на десетилетия една-единствена снимка преследва историята на Холокоста. Тя показва униформен нацистки войник, насочващ пистолет към главата на коленичил еврейски мъж до масов гроб. Тя се превърна в един от най-разпознаваемите – и обезпокоителни – визуални записи за Холокоста, пише Sky History.

Дълго време носеше надпис „Последният евреин във Виница“, а за снимката се смяташе, че показва последните мигове на неидентифицирана жертва в украинския град Виница през 1941 г. Но последните изследвания разкриха много повече, отколкото се смяташе досега – включително вероятната самоличност на палача.

Всичко това е станало възможно благодарение на комбинация от детективска работа, изследвания с отворен код и изкуствен интелект.

Преразглеждане на снимка, която определи ужаса

Години наред историците се бореха да проследят произхода на снимката. Тя е била разпространена през 1961 г. по време на процеса срещу Адолф Айхман, след като United Press я получава от полски евреин, освободен от концентрационния лагер Алах.

През следващите десетилетия, кадърът често е използван в изложби и учебници, лишен от оригиналния си контекст, като ярко представяне на ужасите на Холокоста.

Но д-р Юрген Матеус, роден в Германия историк в Музея на паметта на Холокоста в САЩ, не бил доволен от предположенията за изображението. Работейки с изследователи на отворени източници, включително изследователи, свързани с Bellingcat, той започнал дългогодишно усилие да открие къде – и от кого – всъщност е извършено убийството.

Чрез архивни кръстосани препратки, войнишки записи и визуален анализ, екипът установява, че клането изобщо не се е случило във Виница. Вместо това, мястото на престъплението е проследено до Бердичев, друг град, претърпял опустошителни загуби по време на нацистката окупация.

Идентифициране на мъжа с оръжието

Пробивът идва, когато историците използват инструменти за съпоставяне на лица с изкуствен интелект, за да сравнят лицето на стрелеца със снимки на известни нацистки служители, разположени в региона по това време.

След като Матеус публикува първоначалните си открития за мястото на стрелбата, читател се свърза с него, вярвайки, че войникът на снимката може да е чичото на жена му, Якобус Онен.

Роднините отдавна били унищожили писмата от Онен, но все още имали негови снимки, които можели да предоставят за анализ на изображения с изкуствен интелект. Анализът бил ясен – той посочил силно съвпадение.

„Съвпадението, от всичко, което чувам от техническите експерти, е необичайно високо по отношение на процента, който алгоритъмът показва тук“, казва Матеус, преди да добави, че работата с исторически снимки затруднява постигането на 98 или 99% съвпадение.

Но силните резултати, съчетани с планини от косвени доказателства, придават достоверност на откритията.

Въпреки това, Матеус все още подчертава значението на човешкия фактор в подобни изследвания. „Това очевидно не е чудодейното лекарство – това е само един от многото инструменти. Човешкият фактор остава ключов“.

Отвъд извършителя: спомняне за жертвата

Докато самоличността на Онен може да отговори на една дългогодишна мистерия, друга остава неразрешена: кой е бил мъжът на колене?

Трагично е, че името на жертвата все още е неизвестно, както и на милиони други, убити при масовите разстрели по време на Холокоста в цяла Източна Европа. Но проектът на Матеус продължава и се надява да разкрие самоличността на жертвата. Заедно с украински колега, те продължават да изследват архиви от съветската епоха на местни общности като Бердичев.

Те вярват, че изкуственият интелект може да се използва в тази жизненоважна детективска работа, ако могат да се намерят сравними изображения на коленичилия мъж.

За Матеус всяко ново откритие не е просто сензационно разкритие, а спомен.

„В окупирания Съветски съюз е имало повече от един милион жертви. Повечето от тях са неизвестни, точно както са и замислили убийците“, казва той. 

Възвръщане на истината чрез технологиите

Разкриването на нациста в един от най-скандалните образи на Холокоста е тревожно напомняне за това как паметта, доказателствата и технологиите се пресичат.

Това дава и надежда, че имената на забравените жертви на Холокоста един ден ще бъдат запомнени и техните истории ще бъдат споделени. Изкуственият интелект може и да не пренаписва историята, но помага на историците да запълнят празнините ѝ – една снимка, едно лице, едно име наведнъж.

Мислите на Ричард Беван за изкуствения интелект и историята

Ричард Беван е магистър по драматургия и сценарист, писал за телевизия, радио и театър. Специализира в писане на исторически и криминални романи.

Наскоро изкуственият интелект показа, че е по-продуктивен в бизнеса, по-добър в идентифицирането на злокачествени тумори на рентгенови снимки и сега... играе важна роля в разкриването на нацисти.

В ръцете на историци, изследователи и журналисти тази технология би могла да бъде безценна при претърсване на бивши досиета на източногерманската Щатси, документи на либийската тайна полиция и ДНК резултати от масови гробове през годините в Словения, Ирак, Испания и други. Тя може да бъде истинска благодат за отчетност и справедливост.

В ръцете на по-злонамерени лица (и правителства), същата тази технология може да бъде използвана за изкривяване на историята чрез манипулиране на изображения, фабрикуване на данни и доказателства.

В идната епоха, когато политиците ще крещят за „фалшиви новини“, въпросите, които ще трябва да си зададем, ще бъдат: „Това обвинение ли е или признание?“ Дали това е лицето на сериен убиец или на лидера на опозицията?

Източник: Sky History    
Последвайте ни

По темата

Посрещаме пролетта със сняг и дъжд

Посрещаме пролетта със сняг и дъжд

Земетресение тази вечер край Разлог

Земетресение тази вечер край Разлог

18 март: Сенки над Златния рог – българската победа при Пиги

18 март: Сенки над Златния рог – българската победа при Пиги

Израел: Спечелихме войната в Иран, продължаваме я

Израел: Спечелихме войната в Иран, продължаваме я

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 1 ден
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 1 ден
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 1 ден
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 1 ден
Последни новини

Колумбия и Еквадор се скараха за бомба

Колумбия и Еквадор се скараха за бомба

Свят Преди 8 часа

Колумбия и Еквадор споделят 586-километрова граница

Зеленски: Над 200 украински военни са в Близкия изток

Зеленски: Над 200 украински военни са в Близкия изток

Свят Преди 9 часа

Това са военни експерти, хора, които знаят как да помагат и как да защитават срещу дронове

Спасиха овца и агне от 400-метрова пропаст

Спасиха овца и агне от 400-метрова пропаст

България Преди 10 часа

В акцията участваха 19 доброволци

Андрей Гюров обясни защо помощта за горива е 20 евро

Андрей Гюров обясни защо помощта за горива е 20 евро

България Преди 11 часа

Помощта е предвидена за хората, които получават месечен доход до двойно по-висок от линията на бедност

Смениха директора на „Медицински надзор“

Смениха директора на „Медицински надзор“

България Преди 12 часа

Основен приоритет в работата на новия директор ще бъде засилването на контрола в здравната система

Почина работник, паднал от сграда в Бургас

Почина работник, паднал от сграда в Бургас

България Преди 12 часа

Образувано е досъдебно производство

Макрон остро отряза Тръмп: Франция никога няма да участва

Макрон остро отряза Тръмп: Франция никога няма да участва

Свят Преди 13 часа

Макрон: Ние не сме страна в конфликта

Иран арестува стотици хора

Иран арестува стотици хора

Свят Преди 13 часа

Стотици терминали „Старлинк“ са били конфискувани

Коури Ричинс

Писателка уби съпруга си с коктейл „Московско муле“, подправен с фентанил

Свят Преди 13 часа

Докато пишела наръчник за справяне със загубата, писателката планирала „нов живот“ с любовник и 4 милиона долара от наследство

ООН започна разследване удара по училище в Иран

ООН започна разследване удара по училище в Иран

Свят Преди 13 часа

Ракетите отнеха живота на 168 ученички

Хеликоптер превози млад мъж с животозастрашаващо кървене

Хеликоптер превози млад мъж с животозастрашаващо кървене

България Преди 14 часа

Състоянието му остава критично, но е стабилизирано

Снимката е архивна

Обрат: ВАС спря прекратяването на поръчката за боклука в центъра на София

България Преди 14 часа

Съдът върна процедурата за районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“, където спешно трябва да бъде избран изпълнител

ПП-ДБ обяви водачите на листите си за изборите

ПП-ДБ обяви водачите на листите си за изборите

България Преди 14 часа

Прокуратурата разследва смъртта на млада жена от Дупница

Прокуратурата разследва смъртта на млада жена от Дупница

България Преди 14 часа

Смъртта на младата жена е настъпила на 9 март в болнично заведение в София

Джо Кент

Трус в разузнаването на САЩ: Шефът на антитероризма подаде оставка заради войната с Иран

Свят Преди 14 часа

Джо Кент, дългогодишен поддръжник на президента Доналд Тръмп, заяви в изявление, публикувано в X във вторник, че е „ясно, че започнахме тази война поради натиск от Израел и неговото мощно американско лоби“

АПС регистрира листите си за предсрочните избори

АПС регистрира листите си за предсрочните избори

България Преди 14 часа

Всичко от днес

От мрежата

Любопитни хранителни навици на котките

dogsandcats.bg

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

dogsandcats.bg
1

Тръгват корабчетата към остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

Кулинарна игра на съдбата заплита надпреварата в Hell’s Kitchen

Edna.bg

Мис България Марина Войкова се отказа от тиарите, закри бранда си

Edna.bg

Шок! Отнеха трофея на Сенегал, Мароко официално е шампион на Африка

Gong.bg

3 месеца по-късно: Димитър Илиев поднови тренировки с Локо Пд

Gong.bg

Изкуство за душата: Среща с иранеца, който съживява Ван Гог в XXI век

Nova.bg

ЦИК тегли номерата в бюлетината за гласуване

Nova.bg