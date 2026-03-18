Краят на една лъжа: Нови разкрития за „Последния евреин във Виница“ и детективската работа на изкуствения интелект

В продължение на десетилетия една-единствена снимка преследва историята на Холокоста. Тя показва униформен нацистки войник, насочващ пистолет към главата на коленичил еврейски мъж до масов гроб. Тя се превърна в един от най-разпознаваемите – и обезпокоителни – визуални записи за Холокоста, пише Sky History.

Дълго време носеше надпис „Последният евреин във Виница“, а за снимката се смяташе, че показва последните мигове на неидентифицирана жертва в украинския град Виница през 1941 г. Но последните изследвания разкриха много повече, отколкото се смяташе досега – включително вероятната самоличност на палача.

Всичко това е станало възможно благодарение на комбинация от детективска работа, изследвания с отворен код и изкуствен интелект.

Преразглеждане на снимка, която определи ужаса

Години наред историците се бореха да проследят произхода на снимката. Тя е била разпространена през 1961 г. по време на процеса срещу Адолф Айхман, след като United Press я получава от полски евреин, освободен от концентрационния лагер Алах.

През следващите десетилетия, кадърът често е използван в изложби и учебници, лишен от оригиналния си контекст, като ярко представяне на ужасите на Холокоста.

Но д-р Юрген Матеус, роден в Германия историк в Музея на паметта на Холокоста в САЩ, не бил доволен от предположенията за изображението. Работейки с изследователи на отворени източници, включително изследователи, свързани с Bellingcat, той започнал дългогодишно усилие да открие къде – и от кого – всъщност е извършено убийството.

Чрез архивни кръстосани препратки, войнишки записи и визуален анализ, екипът установява, че клането изобщо не се е случило във Виница. Вместо това, мястото на престъплението е проследено до Бердичев, друг град, претърпял опустошителни загуби по време на нацистката окупация.

Идентифициране на мъжа с оръжието

Пробивът идва, когато историците използват инструменти за съпоставяне на лица с изкуствен интелект, за да сравнят лицето на стрелеца със снимки на известни нацистки служители, разположени в региона по това време.

След като Матеус публикува първоначалните си открития за мястото на стрелбата, читател се свърза с него, вярвайки, че войникът на снимката може да е чичото на жена му, Якобус Онен.

Роднините отдавна били унищожили писмата от Онен, но все още имали негови снимки, които можели да предоставят за анализ на изображения с изкуствен интелект. Анализът бил ясен – той посочил силно съвпадение.

„Съвпадението, от всичко, което чувам от техническите експерти, е необичайно високо по отношение на процента, който алгоритъмът показва тук“, казва Матеус, преди да добави, че работата с исторически снимки затруднява постигането на 98 или 99% съвпадение.

Но силните резултати, съчетани с планини от косвени доказателства, придават достоверност на откритията.

Въпреки това, Матеус все още подчертава значението на човешкия фактор в подобни изследвания. „Това очевидно не е чудодейното лекарство – това е само един от многото инструменти. Човешкият фактор остава ключов“.

Отвъд извършителя: спомняне за жертвата

Докато самоличността на Онен може да отговори на една дългогодишна мистерия, друга остава неразрешена: кой е бил мъжът на колене?

Трагично е, че името на жертвата все още е неизвестно, както и на милиони други, убити при масовите разстрели по време на Холокоста в цяла Източна Европа. Но проектът на Матеус продължава и се надява да разкрие самоличността на жертвата. Заедно с украински колега, те продължават да изследват архиви от съветската епоха на местни общности като Бердичев.

Те вярват, че изкуственият интелект може да се използва в тази жизненоважна детективска работа, ако могат да се намерят сравними изображения на коленичилия мъж.

За Матеус всяко ново откритие не е просто сензационно разкритие, а спомен.

„В окупирания Съветски съюз е имало повече от един милион жертви. Повечето от тях са неизвестни, точно както са и замислили убийците“, казва той.

Възвръщане на истината чрез технологиите

Разкриването на нациста в един от най-скандалните образи на Холокоста е тревожно напомняне за това как паметта, доказателствата и технологиите се пресичат.

Това дава и надежда, че имената на забравените жертви на Холокоста един ден ще бъдат запомнени и техните истории ще бъдат споделени. Изкуственият интелект може и да не пренаписва историята, но помага на историците да запълнят празнините ѝ – една снимка, едно лице, едно име наведнъж.

Мислите на Ричард Беван за изкуствения интелект и историята

Ричард Беван е магистър по драматургия и сценарист, писал за телевизия, радио и театър. Специализира в писане на исторически и криминални романи.

Наскоро изкуственият интелект показа, че е по-продуктивен в бизнеса, по-добър в идентифицирането на злокачествени тумори на рентгенови снимки и сега... играе важна роля в разкриването на нацисти.

В ръцете на историци, изследователи и журналисти тази технология би могла да бъде безценна при претърсване на бивши досиета на източногерманската Щатси, документи на либийската тайна полиция и ДНК резултати от масови гробове през годините в Словения, Ирак, Испания и други. Тя може да бъде истинска благодат за отчетност и справедливост.

В ръцете на по-злонамерени лица (и правителства), същата тази технология може да бъде използвана за изкривяване на историята чрез манипулиране на изображения, фабрикуване на данни и доказателства.

В идната епоха, когато политиците ще крещят за „фалшиви новини“, въпросите, които ще трябва да си зададем, ще бъдат: „Това обвинение ли е или признание?“ Дали това е лицето на сериен убиец или на лидера на опозицията?