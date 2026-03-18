Спецакция срещу купуването на гласове във Варненско

П ревантивна полицейска операция срещу контролиран вот започна рано тази сутрин във Варненско. Акцията се провежда на територията на няколко населени места в областта и е насочена към предотвратяване на нарушения, свързани с предстоящите избори.
В операцията участват служители от различни структури на МВР, включително криминална полиция, „Икономическа полиция“ и жандармерията.
Извършват се проверки на адреси, превозни средства и лица,
за които има съмнения, че са свързани с незаконни практики като купуване на гласове, натиск върху избиратели или други нарушения на политическите права на гражданите.
По време на акцията се проверява и информация, постъпила по оперативни канали, както и сигнали от граждани.
При установяване на нарушения
ще се предприемат действия по образуване на досъдебни производства или налагане на административни мерки.
„Акцията е против битовата престъпност и престъпления против политическите права на гражданите. Участва и Жандармерията. Има набелязани цели“, обясни в ефира на NOVA главен инспектор Стоян Енев, началник на сектор „Издирване“ към ОДМВР – Варна.
От полицията подчертават, че подобни операции са част от засилените мерки в навечерието на изборите, когато традиционно се увеличават опитите за манипулиране на вота. Целта е да се гарантира, че гражданите ще могат да упражнят правото си на глас свободно и без натиск.
Очаква се акцията да продължи през целия ден,
като при необходимост ще бъдат включени и допълнителни екипи. От МВР уверяват, че контролът ще остане засилен до приключване на изборния процес.