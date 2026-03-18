България

Спецакция срещу купуването на гласове във Варненско

18 март 2026, 08:18
Брутална агресия в Русе: Нападнаха с юмруци шофьор на автобус
Ивайло Мирчев: Няма напрежение в ПП-ДБ, коалицията търси подкрепа
Екшън в хижа "Камен дел": Мъж стреля, заплашва с нож и меч, после се барикадира
Костадинов посочи „големия враг“ на „Възраждане“ на изборите
Делото "Цалапица": ВКС гледа жалбата на Бизюрев, осъден на 17 г. затвор
Гюров: Гласувайте! Когато избирателната активност е висока, купеният вот губи силата си
ЦИК тегли номерата в бюлетината за гласуване
Ще успее ли НС да приеме удължителния закон за бюджета

П ревантивна полицейска операция срещу контролиран вот започна рано тази сутрин във Варненско. Акцията се провежда на територията на няколко населени места в областта и е насочена към предотвратяване на нарушения, свързани с предстоящите избори.

В операцията участват служители от различни структури на МВР, включително криминална полиция, „Икономическа полиция“ и жандармерията.

Извършват се проверки на адреси, превозни средства и лица,

за които има съмнения, че са свързани с незаконни практики като купуване на гласове, натиск върху избиратели или други нарушения на политическите права на гражданите.

По време на акцията се проверява и информация, постъпила по оперативни канали, както и сигнали от граждани.

При установяване на нарушения

ще се предприемат действия по образуване на досъдебни производства или налагане на административни мерки.

„Акцията е против битовата престъпност и престъпления против политическите права на гражданите. Участва и Жандармерията. Има набелязани цели“, обясни в ефира на NOVA главен инспектор Стоян Енев, началник на сектор „Издирване“ към ОДМВР – Варна.

От полицията подчертават, че подобни операции са част от засилените мерки в навечерието на изборите, когато традиционно се увеличават опитите за манипулиране на вота. Целта е да се гарантира, че гражданите ще могат да упражнят правото си на глас свободно и без натиск.

Очаква се акцията да продължи през целия ден, 

като при необходимост ще бъдат включени и допълнителни екипи. От МВР уверяват, че контролът ще остане засилен до приключване на изборния процес.

Източник: NOVA    
акция Варненско избори МВР
Последвайте ни
pariteni.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

България Преди 10 минути

Свят Преди 17 минути

Любопитно Преди 38 минути

Свят Преди 53 минути

Свят Преди 2 часа

,

Свят Преди 3 часа

Свят Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

България Преди 3 часа

Свят Преди 11 часа

България Преди 11 часа

Свят Преди 12 часа

Свят Преди 12 часа

Свят Преди 12 часа

Всичко от днес

От мрежата

dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

sinoptik.bg
1

sinoptik.bg

Edna.bg

Edna.bg

Gong.bg

Gong.bg

Nova.bg

Nova.bg