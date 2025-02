Рапърът A$AP Rocky е признат за невинен в стрелба срещу бивш приятел

С ъдебни заседатели в Лос Анджелис признаха рапъра Ейсап Роки (A$AP Rocky) за невинен по две обвинения за нападение с полуавтоматично оръжие.

Музикантът, чието юридическо име е Раким Майерс, беше обвинен в нападение при спор през 2021 г. с друг хип-хоп изпълнител в Холивуд. Ако беше признат за виновен, A$AP Rocky можеше да получи до 24 години затвор

Терел Ефрон твърди, че номинираният за „Грами“ хип-хоп изпълнител е стрелял по него по време на спор в Холивуд на 6 ноември 2021 г., като един от изстрелите леко е ожулил кокалчетата на пръстите му.

Майерс, който освен рапър е и моден магнат, както и дългогодишен партньор на поп звездата Риана, отрече обвиненията, заявявайки, че оръжието е било реквизитен пистолет, а бившият му приятел, известен като A$AP Relli, е предизвикал конфликта и последвалото дело с цел финансова изгода.

Asap rocky jumps and hugs Rihanna after being found not guilty pic.twitter.com/Cg1SpkvsDx