A$AP Rocky е обвинен в нападение с огнестрелно оръжие

П роцесът срещу хип-хоп изпълнителя и модна икона Раким Майерс, по-известен като A$AP Rocky, започна на 24 януари в Лос Анджелис, Калифорния. Окръжната прокуратура на окръг Лос Анджелис го обвини в две престъпления за нападение с полуавтоматично огнестрелно оръжие, свързани с кавга с Терел Ефрон, известен като A$AP Relli.

През 2006 г. група приятели от детството и техни сътрудници основават хип-хоп колектива A$AP Mob в Харлем. Сред членовете му са Майерс, Ефрон и Даролд Дюрард Браун Фъргюсън-младши (A$AP Ferg). Джордан Терел Картър, познат като Playboi Carti, също придобива популярност чрез връзките си с A$AP Mob в началото на 2010-те. Колективът постига критичен успех с албумите Cozy Tapes Vol. 1: Friends (2016) и Cozy Tapes Vol. 2: Too Cozy (2017). Тези проекти не само събират огромна фен база, но и тласват кариерите на няколко членове, включително A$AP Rocky и A$AP Ferg.

Освен успеха на Cozy Tapes, Майерс утвърждава солова кариера с албуми като Live.Love.A$AP (2011) и At.Long.Last.A$AP (2015). Хитовете му Peso,Fashion Killa, Sundress и Praise the Lord (Da Shine) го затвърждават като една от водещите фигури на рап сцената на Източното крайбрежие. Освен в музиката, Майерс изгражда и силен имидж в света на модата, утвърждавайки се като стилна и уверена публична личност. Широко отразявана е и връзката му с Риана, с която имат двама сина – RZA и Райът.

Това не е първият правен сблъсък на Майерс. През 2019 г. той беше арестуван в Швеция по обвинение в нападение, но по-късно беше освободен без ефективна присъда. Тогава рапърът твърдеше, че е действал при самозащита, а случаят привлече дори вниманието на президента Доналд Тръмп, който публично изрази загрижеността си.

Конфликтът между Майерс и Ефрон

Според свидетелски показания, на 6 ноември 2021 г. Майерс и Ефрон се срещат пред паркинг-гараж близо до хотел W в Холивуд на фона на продължаваща вражда между тях. Някога близки приятели, отношенията им започват да се влошават, след като Майерс добива световна слава, особено след смъртта на техен общ колега от A$AP Mob. Ефрон обвинява Майерс, че не е оказал достатъчна финансова подкрепа на останалите членове на групата, което допълнително обтяга отношенията им.

Срещата им в Холивуд цели да разреши конфликта, но според Ефрон напрежението бързо ескалира и Майерс изважда пистолет, стрелвайки два пъти по него. Куршумите одраскват кокалчетата на Ефрон. Липсват ясни видеодоказателства за самата стрелба, но камера е заснела разгорещен спор между Ефрон, Майерс и двама от придружаващите го хора. Освен това полицията не намира физически доказателства на местопроизшествието, въпреки че Ефрон по-късно предоставя две гилзи като доказателство.

Защитата на A$AP Rocky

ASAP Rocky pleads not guilty in alleged shooting of former friend ASAP Relli.



Rocky was arrested in August 2022 over the alleged shooting of ASAP Relli in November 2021. pic.twitter.com/dbLYMZZ0Kw