Е дна от най-популярните германски групи "Рамщайн" предизвика миналата седмица огромен скандал в Русия. Китаристите Рихард Круспе и Паул Ландерс се целунаха на сцената на препълнения московски стадион "Лужники". За стандартите на "Рамщайн" това не беше всъщност нещо особено. "Рамщайн" е група, известна с провокационните си музикални видеоклипове, които включват сцени от рода на симулирана екзекуция в концентрационен лагер или пък кадри от стари филми на Лени Рифенщал, доверената режисьорка на Адолф Хитлер, пише "Дойче веле".

Само че от 2013 г. в Русия изрично е забранено всичко, което би могло да се тълкува като пропаганда на хомосексуалността. Без да се съобразят с тази забрана, "Рамщайн" предизвика руснаците да преосмислят отношението си към ЛГБТ общността. Не всеки обаче беше готов да приеме това предизвикателство.

Още преди седмица около групата се разрази малък скандал, след като по време на концерт в полския град Хожув бандата развя флага на дъгата. Ден преди това по време на Прайд-парада в полския град Бялисток беше упражнено насилие срещу членове на ЛГБТ общността. По-късно архиепископът на Полша нарече гейовете и лесбийките “цветната чума”. Въпреки че никой от членовете на "Рамщайн" не е заявявал принадлежността си към ЛГБТ общността, групата се възползва от свободата на художествено изразяване и размаха на сцената флага на дъгата.

At a concert in Moscow, #Rammstein challenged Russia's "gay propaganda" law when Paul Landers and Richard Kruspe kissed each on stage. @DanielNewman the community is growing every day 🌈❤ pic.twitter.com/pOs5aZiIOr