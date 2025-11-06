Свят

Рама Дуваджи - най-младата първа дама на Ню Йорк

Рама рядко се появяваше в началото на кампанията на съпруга си, което създаде основания за опонентите му да твърдят, че 34-годишният Мамдани „криел“ съпругата си

6 ноември 2025, 08:57
Рама Дуваджи - най-младата първа дама на Ню Йорк
Н а 28 години, Рама Дуваджи ще бъде най-младата първа дама, която Ню Йорк някога е имал – изведена под светлината на прожекторите, тъй като съпругът ѝ Зохран Мамдани спечели кметските избори във вторник вечерта, пише Би Би Си (BBC).

В речта си за победата кандидатът за градоначалник отправи специален поздрав за съпругата си, която стоеше до него. „И на невероятната ми съпруга, Рама, хайати“, каза той, използвайки арабската дума за „моят живот“. „Няма никой друг, когото бих искал да имам до себе си в този момент и във всеки друг момент“.

Дуваджи е базирана в Ню Йорк художничка със сирийски корени, чиято работа често изследва теми от Близкия изток.

Нейните творби са представяни по BBC News, както и в The New York Times, The Washington Post, Vice и музея Tate Modern в Лондон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Рама не е просто моя съпруга; тя е невероятен артист, който заслужава да бъде познавата заради самата нея“, написа Мамдани в публикация на 12 май, в която обяви, че са женени от три месеца. „О, Боже, тя е истинска“, пошегува се Дуваджи в коментар под тази публикация.

Двамата се запознали чрез приложение за запознанства Hinge, „така че все още има надежда в тези приложения за запознанства“, каза Мамдани в интервю за The Bulwark.

Рама рядко се появяваше в началото на кампанията на съпруга си,

което създаде основания за опонентите му да твърдят, че 34-годишният Мамдани „криел“ съпругата си. Отсъствието ѝ беше забележително, като се има предвид, че американските кандидати често излагат съпрузите си на показ, за да демонстрират ангажимента си към семейните ценности.

Мамдани отговори на критиките относно отсъствието на жена си в публикацията си от май, която включваше серия от снимки, показващи тяхната сватба в ритуалната зала на кметството на Ню Йорк. „Ако погледнете Twitter днес, или който и да било друг ден, знаете колко жестока може да бъде политиката“, написа той.

„Обичайно не обръщам внимание на това, било то заплахи за живота ми или призиви да бъда депортиран. Но е различно, когато става въпрос за хората, които обичаш... Можете да критикувате моите възгледи, но не и моето семейство“, заяви категорично младият кмет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дуваджи избра да остане извън прожекторите – дори когато профилът на съпруга ѝ се увеличаваше – но според CNN тя е движещата сила зад кулисите. Тя беше сред онези, които финализираха бранда на Мамдани, включително смелата иконика и шрифта, използвани на жълтите, оранжеви и сини материали от кампанията му, твърди изданието.

Дуваджи е родена в Хюстън, Тексас, и се премества в Дубай, когато е на девет години, преди за кратко да учи в Катар. Родителите ѝ са сирийски мюсюлмани, произхождащи от Дамаск, според арабските медии. Въпреки че до голяма степен избягва камерите, няколко нейни приятели са възхвалявали Рама в интервюта сред спекулациите относно ролята ѝ в администрацията на Мамдани.

„Тя е нашата съвременна принцеса Даяна“,

заяви един приятел, Хаснаин Бхати, пред New York Times миналия месец. Други описаха Дуваджи като развълнувана, но претоварена от нарастващото внимание, съобщава NY Post.

Дуваджи завършва Virginia Commonwealth University, преди да получи магистърска степен по илюстрация от School of Visual Arts в Ню Йорк. „Чрез рисувани портрети и движение, Рама изследва нюансите на сестринството и общите преживявания“, пише на професионалния ѝ сайт.

Голяма част от работата ѝ е в черно-бяло и изобразява сцени от арабския свят. Рама сама е родена в Тексас и е по етничност сирийка, каза говорител на кампанията пред New York Times.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

През 2022 г. творбите ѝ се появиха в документалния филм на BBC World Service „Кой уби дядо ми“,

който разследва убийството на йеменски политик през 1974 г. Някои от творбите ѝ, публикувани в Instagram, критикуват „американския империализъм“, това, което тя нарича израелски военни престъпления и осъждат „етническото прочистване“ на палестинците, отразявайки някои от политическите позиции на съпруга ѝ. Израел твърдо отрича обвиненията в геноцид в Газа.

Работите ѝ също подкрепят Махмуд Халил, завършил Колумбийския университет, който администрацията на Тръмп се опитва да депортира по обвинения, че делата му в подкрепа на палестинците са „антисемитизъм“ към евреите.

Художничката, базирана в Бруклин, прекара по-голямата част от пандемията от коронавирус в Дубай, където живее семейството ѝ, каза тя в интервю през април за сайта YUNG. В това интервю я попитаха за последните събития в Близкия изток, завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом и остро увеличените рейдове за имиграция.

„Няма да лъжа, положението в Ню Йорк е тъмно в момента“,

каза тя. „Притеснявам се за приятелите и семейството си, и нещата сякаш излизат изцяло извън моите ръце“, откровена е Рама.

„С толкова много хора, които се изгонват и заглушават от страх, всичко, което мога да направя е да използвам гласа си, за да говоря за това, което се случва в САЩ, Палестина и Сирия, колкото мога“, добавя тя.

Също така я попитаха за отговорността на артистите да говорят по глобални въпроси. „Задължение е на един артист, поне според мен, да отразява времето“, каза тя, цитирайки музикантката Нина Симон. „Вярвам, че всеки има отговорност да говори срещу несправедливостта, а изкуството има огромната способност да я разпространява“, продължи тя.

„Не мисля, че всички трябва да създават политически изкуства, но изкуството по същество е политическо чрез начина, по който е създадено, финансирано и споделяно. Дори създаването на изкуство като убежище от ужасите, които виждаме, е за мен политическо. Това е реакция към света около нас“, категорична е тя.

Източник: BBC    
