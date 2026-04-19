Свят

Последната сватба в Чернобил: Двойката, която сключи брак по време на ядрената катастрофа

История за любов и оцеляване: Ирина и Сергий сключват брак в Припят часове след експлозията в Чернобил. 40 години по-късно те споделят спомените си за „вулканa“ от радиация и пътя от ядрения ад до новия живот в Берлин

19 април 2026, 11:45
Б еше малко след полунощ. Ирина Стеценко тъкмо бе завършила празничния си маникюр за предстоящата сватба. Тя отвори вратата на балкона, борейки се с предсватбената треска, в опит да заспи. В близкия апартамент, препълнен с гости, годеникът ѝ Сергий Лобанов спеше на матрак в кухнята.

Тогава тишината бе разкъсана от тежък тътен. „Сякаш над главите ни прелетяха десетки самолети. Всичко бучеше, а стъклата на прозорците вибрираха“, спомня си днес Ирина. Сергий допълва, че е усетил „разтърсване, подобно на вълна“. Помислил си, че е леко земетресение, и заспал отново.

19-годишната стажант-учителка и 25-годишният инженер в атомната централа очаквали с нетърпение съвместния си живот в модерния съветски град Припят. Те нямали представа, че най-тежката ядрена авария в световната история се разиграва на по-малко от четири километра от тях. Четвърти реактор на Чернобилската АЕЦ (в днешна Северна Украйна) се бе взривил, изхвърляйки радиоактивен облак, който щеше да покрие цяла Европа, пише ВВС.

Четиридесет години по-късно силно радиоактивните останки от централата се намират във военна зона. Днес двойката живее в Берлин, след като животът им бе преобърнат за втори път – сега бягат не от ядрена катастрофа, а от война.

  • Сватбеният ден под „славното слънце“ на радиацията

На сутринта на 26 април 1986 г. Сергий се събужда около 6 часа, развълнуван от слънчевото утро. Предстояли му задачи: да занесе спално бельо в апартамента на приятел, където щели да нощуват с Ирина, и да купи цветя.

Навън видял войници с противогази и машини, които миели улиците с пенлив разтвор. Колеги от централата му споделили, че са извикани по спешност, защото „нещо се е случило“, но никой не знаел какво точно. От прозореца на високия етаж Сергий забелязал дим, издигащ се над четвърти блок.

По-късно светът ще разбере, че през същата нощ пожарникари и работници са поглъщали смъртоносни дози радиация в битка с токсичния огън. „Почувствах тревога“, казва Сергий. Позовавайки се на обучението си, той намокрил парче плат и го поставил пред прага на апартамента – предпазна мярка срещу радиоактивния прах. После изтичал до пазара. Нетипично за събота, там нямало никого. Набрал пет лалета за букета сам.

В дома на Ирина телефонът не спирал да звъни. Майка ѝ била разтревожена от обажданията на съседи, които говорели за „нещо ужасно“. В Съветския съюз обаче информацията бе строго контролирана. По радиото не се съобщавало за инцидент. Когато майката на Ирина се обадила на властите, отговорът бил: „Не изпадайте в паника. Всички планирани събития в града трябва да се проведат“.

  • Валс в ритъма на трагедията

Официално всичко продължило по план. Децата били на училище, а сватбената колона от автомобили се отправила към Двореца на културата. Младоженците си разменили клетви, стъпили върху традиционно бродирано платно, след което се преместили в близко кафене за банкета.

Празненството обаче било пропито от тъга. „Всеки разбираше, че се е случило нещо, но никой не знаеше подробности“, спомня си Сергий. За първия си танц двамата репетирали класически валс. Но под тежестта на разгръщащата се трагедия „още от първите стъпки излязохме от ритъм“, казва Ирина. „Просто се прегърнахме и се люлеехме в обятията си.“

В ранните часове на неделя техен приятел почукал на вратата с новината, че в 5 сутринта тръгва евакуационен влак. Ирина разполагала само със сватбената си рокля и един лек тоалет за втория ден на тържеството. „Бях със сватбената рокля и тичах боса през локвите, защото обувките ми бяха направили пришки“, разказва тя.

От прозореца на влака, в предсъвмената тъмнина, видели сиянието на разрушения реактор. „Беше като да гледаш в окото на вулкан“, описва гледката Сергий. Официалното съобщение гласяло, че евакуацията е временна. „Тръгнахме за три дни, а се оказа – за цял живот“, добавя той.

  • Скритата истина и „ликвидаторите“

СССР бе подложен на остри критики заради забавянето на информацията. Едва два дни след експлозията, след като в Швеция бе засечена радиация, Москва призна за инцидента. Лидерът Михаил Горбачов говори публично едва след две седмици.

По-късно бе установено, че фатален тест за безопасност е довел до експлозията, освободила 400 пъти повече радиоактивен материал от бомбата в Хирошима. Николай Соловьов, водещ инженер в турбинната зала по това време, си спомня: „Беше като земетресение. Покривът се срути, нахлу порив на вятър, който донесе черен прах... Сирените завиха.“ Един от неговите колеги бил открит върху турбините – изглеждал невредим, но повръщал. „Той беше сред първите, които починаха“, споделя Николай.

Официалният брой на жертвите е 31 души, но дългосрочните последици остават обект на спорове. През 2005 г. ООН прогнозира до 4000 жертви, докато други оценки сочат десетки хиляди. За овладяване на ситуацията бяха мобилизирани стотици хиляди „ликвидатори“. Екстремната радиация отказваше техниката, затова голяма част от работата се извършваше на ръка.

Яан Кринал и Рейн Клаар, изпратени от Естония, разчиствали отломките от покрива на трети реактор. „Носехме оловни плочи – отпред, отзад и между краката. Тежаха над 20 кг“, разказва Яан. Рейн си спомня, че работели на смени от по една минута, за да се ограничи облъчването.

  • Живот след „облака“

Докато тече почистването, Ирина и Сергий са при баба ѝ в Полтавска област. Там разбират неочаквана новина – Ирина е бременна в третия месец. Лекарите обаче ги предупреждават за рисковете от радиацията и масово съветват жените да правят аборти. „Страхувах се да родя, страхувах се и от аборта“, признава Ирина.

Благодарение на подкрепата на една състрадателна лекарка тя запазва бебето. Ражда се здравата Катя, която днес вече е майка, а Сергий и Ирина имат 15-годишна внучка. Въпреки че не е медицински доказано, двамата вярват, че аварията е оставила отпечатък върху здравето им – Ирина е със сменени коленни стави, а Сергий е претърпял инфаркт през 2016 г.

  • Припят днес: Град на призраци

Самата централа изисква постоянни грижи. Бетонният саркофаг, издигнат седем месеца след аварията, стана нестабилен и през 2016 г. бе покрит с нов стоманен щит на стойност 1,8 милиарда долара. Въпреки че части от „зоната на изключване“ са достъпни за кратки посещения, животът там е забранен.

Сградите в Припят, някога символ на съветския прогрес, се рушат. Дворецът на културата, където Ирина и Сергий си казаха „Да“, днес е призрачна развалина. През 2022 г. руските сили окупираха комплекса за пет седмици, оставяйки след себе си мини и окопи.

За Ирина и Сергий Германия е нов пристан, след като ракета удря апартамента на дъщеря им в Киев през 2022 г. Тяхната връзка, започнала сред ядрени руини, остава несломима. „След 40 години мога да кажа, че сме като иглата и конеца“, казва Ирина. „Правим всичко заедно.“

Последвайте ни

По темата

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

