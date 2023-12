Радикален ислямист нападна хора в центъра на Париж, има жертва и ранени

Е дин човек е бил убит, а двама - ранени, след като мъж нападна минувачи в центъра на Париж, близо до Айфеловата кула, предаде Ройтерс, като се позова на публикация на френския вътрешен министър Жералд Дарманен в социалната платформа "Екс".

"Храбри полицаи току-що арестуваха нападател, атакувал минувачи в близост до крайбрежния булевард "Гренел". Аварийните служби са се погрижили за тялото на загиналия и за ранените. Моля, избягвайте района", написа министърът, който първоначално съобщи за един ранен.

Според информация на Франс прес нападателят е известен на властите радикален ислямист, който страда от псхичино разстройство. Агенцията цитира министър Дарманен, който каза, че този извършител вече е бил съден относно нападение през 2016 г.

Terror Attack In France 🚨

Man shouting "Allah Akbar" attacks tourists with a knife and hammer near the Eiffel Tower, killing 1 and injuring another. Suspect in custody.



The Radical attacker was earlier caught in 2016 also but gotoff being mentallyunfit!pic.twitter.com/o1uB2mJBhs