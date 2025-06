Първата мафия в света: Кралете на Мерсия, които доминираха с кръв и дипломация

У бийства, кралски бракове и дипломатически жестове: кралете на Мерсия съчетават насилие с държавна политика, за да доминират в англосаксонска Англия и така създават първата мафия в света.

В ранносредновековна Англия, където властта рядко се печели само със сила, англосаксонските владетели се нуждаят от хитрост, роднински връзки, дипломация и, когато е необходимо, брутално насилие. Мерсия, едно от доминиращите кралства между 7-ми и 9-ти век, използва смъртоносна комбинация от финес и сила, за да запази своята доминация. Макс Адамс, историк и археолог, сравнява техните методи с тези на мафиотите, които също разчитат на семейни връзки и безмилостни сделки.

Свят на насилие, изграждан на лоялност и репутация

Ever wondered where the dead Saxon Kings of Mercia were buried? St. Wynstan's, Repton in Derbyshire is where. An amazing pre-Norman crypt! #saxons #Kings #Church #medieval #History #crypt pic.twitter.com/jBDIVpFRiH

През англосаксонския период (5-ти - 11-ти век), Англия е разделена на съперничещи царства като Уесекс, Нортумбрия и Мерсия.

В тези кралства няма постоянни армии, централна бюрокрация и ясно наследство на престола. Претенциите за власт са ожесточени. Кралете разчитат на последователи, които подкрепят с подаръци, земи и бракове.

Мерсия, разположена в днешната област Мидлендс, се превръща в могъщо кралство през 7-ми и 8-ми век, когато вече може да си съперничи с Уесекс и Нортумбрия.

Името на кралстовто идва от староанглийски -Mierce, което означава "гранични хора".

Позиционирана на границата между британските и англосаксонските народи, Мерсия е оформена от контекст на конфликт и преговори — черти, които пренесе в политическата сфера.

Мерсианска дипломатия и сила

Макар да използва военна сила, Мерсия разбира и ценността на дипломацията.

“Мерсианските крале изпращат наемни убийци да убиват хора. И в същото време кореспондират с християни мисионери на континента, разменящи си подаръци от соколи и фини одежди.”

Æthelfrith, the mighty king of Bernicia ruled for 23 years and ‘ravaged the Britons more than all the great men of the English!’



Victor in war against the Gaels, and the Britons, and the Angles!



[Thread] 🧵 pic.twitter.com/JmPOP3xNUx