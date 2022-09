Путин: Русия е велика хилядолетна държава, страна на цивилизацията

"На референдумите хората направиха еднозначен избор, ще бъдат подписани договори за приемане на четирите нови територии в състава на Руската федерация".

Това заяви днес президентът на Русия Владимир Путин на церемония в Кремъл за анексирането от Украйна на Донецка, Луганска, Зпорожка и Херсонска области.

Песков: Ударите по новите територии ще се приемат като агресия срещу Русия

"Милиони поискаха териториите, в които живеят, да станат част от Русия. И сега те вече са завинаги наши граждани", каза Путин: "Няма нищо по-силно от волята на тези хора да се върнат в своята изначална историческа родина".

Той обяви, че "сега киевският режим заплаши със смърт учители, служители и женит, работили в избирателните комисии".

"Искам да ме чуят киевските власти и техните истински господари от Запада", каза Путин.

Той обеща Русия да направи "всичко възможно", за да подобри живота на гражданите на анексираните територии. Според Путин сега всички народи, райони и републики в Руската федерация трябва да подкрепят хората в новите руски региони.

Путин обвини Запада, че води хибридна война срещу Русия:

"Искам да кажа на всички, който хвърля света във война и криза, извличайки кървави печалби от тази трагедия. Нашите съотечественици, нашите братя и цялата Украйна, изконна част от нашия единен народ, видяха със собствените си очи, как властващите кръгове с т. нар. Запад готвят за цялото човечество. Те хвърлиха маските и разкриха своята истинска същност. През 1991 г., след разпада на СССР, Западът разчиташе, че Русия няма да се възстанови и сама ще се разпадне. Да, това почти се случи. Помним страшните 90 години – гладни и студени. Но Русия оцеля и се възстанови. Западът обаче не спира да ни напада, да търси начин да удари и разруши Русия. Да настройва едни срещу други народите, обричайки ги на нищата и смърт. Те просто нямат покой, че на света има такава велика, огромна страна с нейната територия, природни богатства и ресурси и народ, който не умее и никога няма да живее под чуждо командване. Западът е готов на всичко да запази неоколониалната система, която му позволява да паразитира и ограбва света с властта на долара и диктата на технологиите".

"За тях е критично важно всички страни да се откажат от суверенитета си в полза на САЩ", обяви Путин: "Имено в алчността им и желанието да съхранят неограничената си власт се крие причината за хибридната война, която целият Запад води срещу Русия. Те искат да ни превърнат в колония, в бездушни роби, да ни ограбят".

Самият Путин не успя да се сдържи и се засмя, докато четеше как Западът бил извършвал покушения срещу руските философи.

От фронта в Украйна: Затяга се обръчът около Лиман в Донбас

Той обвини Запада в "двойни и дори тройни стандарти" и нарушаване на обещанията, че НАТО няма да се разширява на изток.

"Русия е велика хилядолетна държава, страна на цивилизацията и няма да живее под такъв диктат", обяви Путин.

"Именно т. нар. Запад първи наруши държавните граници и сега решава по собствено усмотрение, кой има право на самоопределение и кой не. Кой им даде това право. Сами си го дадоха", заяви Путин и добави: "Западният елит не само нарушава международното право, техните действия нямат нищо общо с демокрацията, а са проява на деспотизма, тоталитаризма и апартейда. Те нагло разделят света на своите васали – т. нар. цивилизовани страни и всички останали".

Той припомни колониалното минало, робовладелството, геноцидът над американските индианци и опиумните войни в Китай.

"А ние се гордеем с това, че през XX век именно нашата страна оглави антиколониалното движение, което даде на много народи по света възможности за развитие и намали бедността и неравенството", каза Путин.

Той продължи с историческите препратки, като припомни ядрените бомби, пуснати над Хирошима и Нагасаки и подчерта, че така е бил "създаден прецедент". Освен това посочи бомбардировките над Хамбург и Дрезден през Втората световна война, за които според него не е имало никаква военна нужда.

"Целта им беше една - да заплашат нашата страна и целия свят", обяви Путин.

Той продължи с войните в Корея и Виетнам и обвини САЩ, че и сега са "окупирали" Япония, Германия, Корея и други страни и нарушават суверенитета на Франция и държавите от ЕС, изисквайки нови санкции срещу Русия, които водят до "деиндустриализацията" на Европа.

"Тези европейски елити разбират всички, но предпочитат да обслужват чуждите интереси. Това вече не е лакейство, а предателство на техните народи. Санкциите не бяха достатъчни на англосаксонците, те извършиха диверсия – невероятно, но факт, взривявайки международната газова магистрала Северен поток", обяви Путин: "Диктатът на САЩ се основава на грубата сила".

Руският президент също така обвини САЩ в "откровен сатанизъм" и, че налагат морално разложение над децата, с твърденията, че освен мъжки и женски има и други полове, и им предлагат да си правят операции.

"В цял свят и дори в САЩ имаме много съмишленици и вече чувстваме тяхната подкрепа. В редица страни се заражда антиколониална борба срещу еднополюсния ред", смята Путин.

"Започналият упадък на Западната хегемония е необратим. Ние се борим за голяма, историческа Русия за бъдещите поколения", каза Путин: "Нашите ценности са човеколюбието, милосърдието и състраданието".

Руският президент призова Украйна незабавно да прекрати бойните действия и да се върне на масата на преговорите.

По-рано днес Путин подписа укази, с които обявява независимостта на Херсонска и Запорожка области.

В четирите украински територии, две от които бяха обявени от Русия за независими под имената Луганска и Донецка народни републики, се проведоха международно непризнати референдуми за присъединяване към Руската федерация.

