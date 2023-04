Путин присъства на среднощната литургия в храма "Христос Спасител" в Москва (ВИДЕО/СНИМКИ)

Р уският патриарх Кирил отслужи среднощната литургия за Възкресение Христово в московския катедрален храм "Христос Спасител", предадоха световните агенции.

На литургията присъства и руският президент Владимир Путин, облечен с черен костюм, бяла риза и тъмночервена вратовръзка.

Путин държеше свещ и се прекръсти няколко пъти по време на Светата литургия.

Президентът присъства на светата литургия за Възкресение Христово и миналата година.

🇷🇺 Vladimir Putin is attending the Easter service at the Cathedral of Christ the Savior in Moscow.



The service is led by the head of the Russian Orthodox Church, Patriarch Kirill. pic.twitter.com/HjHGryaPiE