Путин и Тръмп обсъдиха ситуацията с Иран и Персийския залив

Р уският президент Владимир Путин е провел телефонен разговор със американския си колега Доналд Тръмп.

Това съобщи дипломатическият съветник на Путин Юрий Ушаков и добави, че двамата лидери са говорил предимно за конфликта в Близкия изток.

„Президентите обърнаха специално внимание на ситуацията с Иран и в Персийския залив“, заяви Ушаков, цитиран от АФП.

„Владимир Путин счита решението на Доналд Тръмп да удължи примирието с Иран за правилно, тъй като това би дало шанс на преговорите и като цяло би помогнало за стабилизиране на ситуацията“, добави Ушаков.