Путин арестува генерал Суровикин

З аместник-командирът на руските военни операции в Украйна генерал Сергей Суровикин е бил арестуван от властите в рамките на чистката на военни служители след бунта на наемниците от групата "Вагнер", съобщи „Нюзуик“.

Позовавайки се на източници от руското министерство на отбраната, рускоезичната версия на „The Moscow Times“ съобщи, че Суровикин е бил арестуван за това, че е застанал на страната на ръководителя на "Вагнер" Евгений Пригожин, чиито отряди завзеха военен щаб в Ростов на Дон и настъпиха към Москва.

След бунта на Пригожин: Къде изчезна генерал Армагедон

Руският военен блогър Владимир Романов също съобщи за ареста на Суровикин в сряда, а Институтът за изследване на войната заяви, че военни "филиали" на Суровикин са обвинени в "съучастие" в бунта. Позовавайки се на руски военен блогър, мозъчният тръст заяви, че е в ход "мащабна чистка" в руското военно командване.

Бунтът беше потушен в събота след докладвана сделка, договорена от беларуския лидер Александър Лукашенко, според която нито Пригожин, нито бойците му ще бъдат обвинени, а ръководителят на "Вагнер" ще бъде заточен в Беларус.

Суровикин стана командир на всички руски сили, нахлули в Украйна през октомври 2022 г., но през януари 2023 г. бе заменен от Валерий Герасимов.

BREAKING: Russian general Sergei Surovikin, who was formerly commander of all Russian forces in Ukraine, has been arrested in connection with Wagner rebellion. Some officials knew about Wagner's intentions to capture defence minister and top officials. It was due to FSB's move… https://t.co/53CRGBLwoB pic.twitter.com/OooJQVShbG