Психично болен нападна дома на губернатора на Пенсилвания с коктейли Молотов

З аподозреният в палеж, за когото се смята, че е подпалил къщата на губернатора на Пенсилвания Джош Шапиро в първата нощ на Пасха, е признал пред властите, че мрази Шапиро — и заявил, че би го пребил с чук, ако го намери. Това става ясно от наказателна жалба.

Евакуираха губернатора на Пенсилвания и семейството му след пожар в дома им

38-годишният Коуди Балмър е обвинен в умишлено убийство, палеж при утежняващи обстоятелства, взлом, тероризъм и утежнено нападение, наред с други престъпления, посочва полицейското управление в Харисбърг в жалба, с която се е сдобило изданието The Post в понеделник.

Балмър е признал пред властите, че е източил бензин от косачка и го е налял в две бутилки от бира, които впоследствие използвал като самоделни коктейли Молотов, разкриват документите. По информацията се твърди, че той изминал пеша разстоянието от дома си до къщата на Шапиро, прескочил оградата по периметъра, счупил два прозореца с чук и хвърлил вътре коктейлите Молотов, се посочва още в жалбата.

Властите съобщават, че двете счупени бутилки от бира, съдържащи бензин, са били открити във всекидневната на дома на Шапиро.

Балмър „насилствено е проникнал“ в дома на губернатора рано сутринта в неделя, само часове след като Шапиро е посрещнал гости за Пасха, и е използвал самоделни запалителни устройства, за да подпали къщата, докато губернаторът и семейството му спели, заяви подполковник Джордж Бивенс от щатската полиция на Пенсилвания. „Очевидно е имал план“, казва Бивенс, цитиран от CNN. „Беше изключително методичен в действията си.“

Въпреки че според властите атаката е била „целенасочена“, мотивът остава неясен.

Арестът на Балмър се случва само дни преди насрочено съдебно изслушване по друго дело срещу него — за нападение от 2023 г., съобщава CNN. Освен това, през 2016 г. той се е признал за виновен по обвинения в подправяне на документи и измама, произтичащи от отделен случай.

A 38-year-old Pennsylvania man has been taken into custody after police say they connected him to an arson attack on the official residence of Gov. Josh Shapiro (D) in the state capital of Harrisburg. Here’s what we know about the suspect. https://t.co/HkhbAPxC6j

След ареста, майката на Коуди Балмър — Кристи Балмър — заяви пред CBS, че синът ѝ е „психично болен“ и „е спрял да взима лекарствата си“.

Тя споделя, че се е опитала да накара сина си да бъде „настанен“ за лечение и се е обърнала за помощ към четири различни полицейски управления, но „не е успяла да убеди никого да реагира“. „Той беше психично болен, спря лекарствата си — и ето какво се случи“, казва тя.

Губернаторът Шапиро, който е евреин, видимо се разчувства, когато говори за нападението в дома му в 2 часа сутринта, докато той и семейството му спели вътре, след като посрещнали гости за първата нощ на Пасха.

Last night at about 2AM, my family and I woke up to bangs on the door from the Pennsylvania State Police after an arsonist set fire to the Governor’s Residence in Harrisburg.



The Harrisburg Bureau of Fire was on the scene and while they worked to put out the fire, we were…