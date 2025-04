Евакуираха губернатора на Пенсилвания и семейството му след пожар в дома им

Г убернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро и семейството му са били евакуирани през нощта от официалната резиденция на губернатора, след като някой е подпалил сградата, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.

Според властите няма пострадали и пожарът е бил потушен.

Pennsylvania governor and family evacuated from suspected arson attack on home https://t.co/L4Tw3OXuj8