Провал на руското супероръжие „Сатана II“

С пътникови снимки на тестовия полигон на прословутото руско супероръжие „Сатана II“, направени миналия месец, показват, че тестовото изстрелване е завършило с неуспех.

(Видеото е архивно: Валентин Радев: Ракетите "Сармат" са 2000 пъти по-мощни от тези в Хирошима)

РС-28 „Сармат“, понякога наричана „Сатана II“, е междуконтинентална балистична ракета с течно гориво, разработена от Русия като заместител на SS-18 от съветската епоха. Още през октомври руският президент Владимир Путин заяви, че работата по ракетата е почти завършена и тя скоро ще залегне в основата на стратегическите ядрени сили на страната с наземно базиране.

Wow, @Maxar has captured a doozy of an accident during a test launch of a Russian RS-28 ICBM. It completely blew out of the test silo at Plesetsk cosmodrome. (left 21 Sep 2024, right 07 Sep 2024) pic.twitter.com/e2cUATfFYW