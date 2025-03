Протестиращ в Истанбул: Властите ни ловят като вредители

П резидентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган обвини опозиционните партии, че са провокирали „движение на насилие“, докато протестите в страната продължават вече шеста нощ. Размириците започнаха в Истанбул миналата сряда, когато кметът на града Екрем Имамоглу – основният политически съперник на Ердоган – беше задържан по обвинения в корупция.

Имамоглу каза, че обвиненията срещу него са политически мотивирани, твърдение, което Ердоган отрече. Основната опозиционна партия в Турция, Републиканската народна партия (CHP), която обяви Имамоглу за свой кандидат за президент в неделя, заяви, че демонстрациите ще приключат във вторник, без да казва какви ще бъдат следващите стъпки, пише Би Би Си (BBC).

Ердоган нарече демонстрациите „зло“ и обвини опозицията, че „смущава спокойствието на нашите граждани с провокации“.

Говорейки от столицата Анкара, Ердоган призова за прекратяване на протестите и каза, че „вместо да отговорят на обвиненията“, опозиционните партии са „направили най-гнусните и незаконни изявления в нашата политическа история през последните пет дни“.

В понеделник превозни средства с водни оръдия бяха забелязани близо до кметството, въпреки че протестите изглеждаха като цяло мирни, без повторение на ожесточените сблъсъци, наблюдавани в неделя. Лидия, една от демонстрантите, каза пред АФП, че турските власти ни „ловят като вредители“, добавяйки:

„Те ни пръскаха с лютив спрей като инсектициди“.

Младите хора – много от които може би не познават друго правителство освен това на Ердоган – изиграха важна роля в протестите. Те имат различни политически възгледи и не изглеждат свързани с конкретно политическо движение на протестите. Митингуват срещу правителството, но не се притесняват да критикуват и опозицията. Попитана дали се страхува от потенциалните последици от демонстрацията, една жена каза пред BBC: „Няма какво да губим“. Друга, 25-годишна жена, която присъства на протеста в неделя, каза, че преди се е страхувала – „но сега просто съм ядосана“.

В данни, публикувани преди събиранията в понеделник вечерта, турското правителство каза, че 1133 души са били арестувани от началото на протестите.

След като CHP очевидно прекрати своите митинги в Истанбул, не е ясно дали други спонтанни протести ще продължат. Лидерът на CHP Озгур Йозел говори пред хилядите събрали се в понеделник вечерта, като каза на тълпата, че демонстрацията е „акт на неподчинение срещу фашизма“. Озел каза, че ще посети Имамоглу в затвора в Силиври във вторник. Той добави, че CHP ще апелира той да бъде освободен в очакване на процеса и процесът му да бъде показан на живо по държавната телевизия TRT.

Имамоглу беше потвърден като кандидат на CHP за президентските избори в Турция през 2028 г. в понеделник, въпреки че е в ареста.

Изборният вот беше символичен, тъй като той беше единственият кандидат. Той прекара миналата нощ в затвора, след като беше официално арестуван и обвинен в „създаване и управление на престъпна организация, вземане на подкупи, изнудване, незаконно записване на лични данни и манипулиране на търг“. Той беше отстранен и от кметския си пост.

Прокурорите също го бяха обвинили в „подпомагане на въоръжена терористична организация“, но това не беше включено в обвиненията. Преди да бъде задържан, Истанбулският университет заяви, че отнема дипломата на Имамоглу. Ако бъде потвърдено, това би поставило кандидатурата му за президент под въпрос, тъй като турската конституция изисква президентите да имат завършено висше образование.

В публикация в социалната мрежа X през уикенда Имамоглу каза, че „никога няма да се преклони“ и критикува ареста си като „черно петно върху нашата демокрация“. Съпругата му Дилек Кая Имамоглу каза на демонстранти пред кметството на Истанбул, че „несправедливостта“, с която се е сблъскал съпругът ѝ, е „ударила всяка съвест“.

Things are spiraling out of control in Türkiye and clashes are escalating in central Istanbul between protesters demanding Erdogan's ouster and his agents' forces. pic.twitter.com/ZUoJfpWDRp