Прокурор: Жената на бившия южнокорейски президент е взимала подкупи

С ъпругата на бившия президент на Южна Корея Юн Сук-йол - Ким Кьон-хи, се е намесвала в държавните дела на страната и е взимала подкупи, заяви днес специален прокурор, водил разследване по случая, приключило на 28 декември, предадоха световните агенции

Смята се, че Ким е получила подкупи в размер на 377,25 милиона вона (223,000 евро) от политици и бизнесмени, а също и от ръководителката на Църквата на обединението. Сред подаръците имало луксозни чанти на Channel и Dior, скъпи картини, ръчен часовник, луксозни бижута.

Разследването се проведе на фона на едногодишна проверка относно краткото въвеждане на военно положение в Южна Корея от Юн миналата година и свързаните с това скандали около някога влиятелната президентска двойка.

По-рано този месец прокуратурата поиска 15-годишна присъда за бившата първа дама, която е в ареста и в момента е съдена по подозрения за приемане на подкупи с цел посредничество и по други обвинения. Ким отрича да е извършила каквото и да било нарушение.

Ким "се е възползвала от статута си на съпруга на президента, за да получава пари и драгоценности и е участвала в различни кадрови назначения и номинации", заяви специалният прокурор Мин Джун-ги на пресконференция по повод края на разследването.

Очаква се решението на по-долна съдебна инстанция по делото на Ким да бъде взето на 28 януари.

Бившата първа дама на Южна Корея беше разпитана пред съда

Сваленият от власт президент Юн пък е съден по подозрение, че е организирал бунт — обвинение, което може да доведе до доживотна присъда или дори смъртно наказание за него. Той отрича обвиненията. Очаква се решение на по-долна съдебна инстанция по делото срещу Юн да бъде постановено в началото на 2026 г.