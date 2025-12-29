Свят

Прокурор: Жената на бившия южнокорейски президент е взимала подкупи

29 декември 2025, 09:07
Ким Кьон-хи
Източник: Getty Images

С ъпругата на бившия президент на Южна Корея Юн Сук-йол - Ким Кьон-хи, се е намесвала в държавните дела на страната и е взимала подкупи, заяви днес специален прокурор, водил разследване по случая, приключило на 28 декември, предадоха световните агенции

Смята се, че Ким е получила подкупи в размер на 377,25 милиона вона (223,000 евро) от политици и бизнесмени, а също и от ръководителката на Църквата на обединението. Сред подаръците имало луксозни чанти на Channel и Dior, скъпи картини, ръчен часовник, луксозни бижута.

Разследването се проведе на фона на едногодишна проверка относно краткото въвеждане на военно положение в Южна Корея от Юн миналата година и свързаните с това скандали около някога влиятелната президентска двойка.

По-рано този месец прокуратурата поиска 15-годишна присъда за бившата първа дама, която е в ареста и в момента е съдена по подозрения за приемане на подкупи с цел посредничество и по други обвинения. Ким отрича да е извършила каквото и да било нарушение. 

Ким "се е възползвала от статута си на съпруга на президента, за да получава пари и драгоценности и е участвала в различни кадрови назначения и номинации", заяви специалният прокурор Мин Джун-ги на пресконференция по повод края на разследването.

Очаква се решението на по-долна съдебна инстанция по делото на Ким да бъде взето на 28 януари.

Бившата първа дама на Южна Корея беше разпитана пред съда

Сваленият от власт президент Юн пък е съден по подозрение, че е организирал бунт — обвинение, което може да доведе до доживотна присъда или дори смъртно наказание за него. Той отрича обвиненията. Очаква се решение на по-долна съдебна инстанция по делото срещу Юн да бъде постановено в началото на 2026 г.

Източник: Габриела Големанска, БТА    
Ким Кьон-хи Южна Корея Корупция Подкупи Държавни дела Луксозни подаръци Бивша първа дама Съдебен процес Юн Сук-йол Скандал
Последвайте ни

По темата

Трагедия в София – жена загина при пожар

Трагедия в София – жена загина при пожар

Някои

Някои "здравословни“ храни тайно саботират тялото ви

Критичен ремонт на АЕЦ „Запорожие“ правят международни експерти

Критичен ремонт на АЕЦ „Запорожие“ правят международни експерти

Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

С колко поскъпва издаването на документи

С колко поскъпва издаването на документи

pariteni.bg
10 явни знака, че кучето ви е уплашено

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 3 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 3 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 3 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 3 дни

Виц на деня

-От месец ходя на групова терапия за справяне с нарцистично личностно разстройство. -И, как е. -Аз съм най-хубавата от групата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

"Тренд": Над половината българи са били щастливи през 2025 г.

България Преди 12 минути

Мнозинството от анкетираните обаче определя годината като лоша за страната

.

Тайланд и Камбоджа се споразумяха да "укрепят примирието" по време на преговори в Китай

Свят Преди 24 минути

Тайландски и камбоджански представители на отбраната също се присъединиха към преговорите в Китай

Тръмп приема във Флорида израелския премиер Нетаняху

Тръмп приема във Флорида израелския премиер Нетаняху

Свят Преди 1 час

Нетаняху ще се опита да премести фокуса върху Иран по време на петата си среща с Тръмп в САЩ тази година

Фон дер Лайен: Необходими са железни гаранции за сигурността на Украйна

Фон дер Лайен: Необходими са железни гаранции за сигурността на Украйна

Свят Преди 2 часа

По думите ѝ на срещата Тръмп - Зеленски е постигнат добър напредък

,

Бурният вятър в Пловдив: Над 80 сигнала за щети и пострадали автомобили

България Преди 2 часа

Общината може да обезщети собствениците на увредени коли, докато екипите продължават разчистването на паднали дървета

Обратно броене: Най-важната информация три дни преди въвеждането на еврото

Обратно броене: Най-важната информация три дни преди въвеждането на еврото

България Преди 2 часа

В оставащите 2 работни дни можем да сменим личните си документи и по сегашните, по-ниски цени

,

16 души загинаха при пожар в старчески дом в Индонезия

Свят Преди 2 часа

Властите са успели да евакуират 12 души

Тръмп: Има напредък за преговорите в Украйна, но остават трудни въпроси

Тръмп: Има напредък за преговорите в Украйна, но остават трудни въпроси

Свят Преди 2 часа

Тръмп заяви, че „един или два много трудни въпроса“ остават нерешени - най-вече по въпроса за земята

.

Почитаме паметта на 14 000 невинни деца, избити от цар Ирод във Витлеем

Любопитно Преди 3 часа

Тези младенци почитаме като първите мъченици заради Христос

.

4 храни, които са вредни за консумация с шампанско

Любопитно Преди 3 часа

Чаша шампанско в новогодишната нощ е задължителен ритуал за почти всеки

.

Стартираха военните маневри на Китай около Тайван

Свят Преди 3 часа

Ученията стартираха броени часове след като китайските въоръжени сили обявиха, че ще проведат подобни маневри близо до териториалните води

Бурен вятър и в понеделник, къде е обявен жълт код

Бурен вятър и в понеделник, къде е обявен жълт код

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Това ще са най-щастливите зодии през 2026 г.

Това ще са най-щастливите зодии през 2026 г.

Любопитно Преди 3 часа

Докато всички 12 зодии ще имат своите възможности през годината, четири зодиакални знака ще усетят особено благоприятни планетарни влияния

Няколко ранени, включително три деца, при верижна катастрофа в Германия

Няколко ранени, включително три деца, при верижна катастрофа в Германия

Свят Преди 11 часа

Колите са катастрофирали, когато шофьорите са започнали рязко да пускат спирачки поради мъгла

Вучич обяви предсрочни парламентарни избори в Сърбия догодина

Вучич обяви предсрочни парламентарни избори в Сърбия догодина

Свят Преди 11 часа

Според него силата, любовта и вярата винаги са по-силни от омразата на протестиращите

Два хеликоптера се сблъскаха в Ню Джърси, един загинал

Два хеликоптера се сблъскаха в Ню Джърси, един загинал

Свят Преди 12 часа

Всичко от днес

От мрежата

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg
1

Странен феномен на плажа Копакабана

sinoptik.bg
1

Етна "поздрави" за Коледа

sinoptik.bg

Когато връзката носи лекота

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Козирог: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Морган Роджърс е Betano Играч на кръга във Висшата лига

Gong.bg

Алекс Николов е в топ 3 на световния волейбол

Gong.bg

Бурният вятър в Пловдив: Над 80 сигнала за сериозни материални щети и потрошени автомобили

Nova.bg

Годината в кадри: Най-знаковите моменти на 2025-а (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg