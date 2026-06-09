Тежка катастрофа на пътя Асеновград - Смолян, загина човек

Е дин човек е загинал при катастрофа на входа на село Нареченски бани откъм село Бачково, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Пловдив.

Сигналът за инцидента е получен в РУ – Асеновград около 14:40 часа. По предварителни данни лек автомобил „Рено“ е навлязъл в насрещната лента и се е блъснал челно в лек автомобил „Хонда“.

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С помощта на специализирана техника на пожарната е бил изваден водачът на първата кола, като от лекарския екип е констатирана смъртта му, съобщиха от полицията.

В другия автомобил са пътували двама души, които нямат сериозни наранявания. Тестът с дрегер на шофьора е отрицателен.

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Местопроизшествието е запазено, като до приключване на огледа движението в участъка се пропуска само в едната лента. На място има полицейски служители.