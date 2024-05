Орбан към Тръмп: Продължавай да се бориш, господин президент!

Д яснопопулисткият унгарски премиер Виктор Орбан отправи похвали към бившия президент Доналд Тръмп, след като бившият президент на САЩ бе осъден, предаде ДПА.

"Знам, че президентът Доналд Тръмп е мъж на честта. Като президент той винаги поставяше Америка на първо място, той се радваше на уважение по целия свят и се възползваше от това уважение, за да строи мир", написа Орбан в приложението "Екс". "Нека хората да се произнесат този ноември! Продължавай да се бориш, господин президент!", добави той.

I’ve known President @realDonaldTrump to be a man of honour. As President, he always put America first, he commanded respect around the world and used this respect to build peace. Let the people make their verdict this November! Keep on fighting, Mr. President!