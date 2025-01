Продължава пешеходният поход срещу "деспотизма" на Вучич

В четвъртък стотици сръбски студенти започнаха 80-километрово шествие към северния град Нови Сад - последното начинание в разрастващото се протестно движение заради смъртоносното срутване на надвес през ноември, при което загинаха 15 души.

Студентите тръгнаха от столицата Белград и планират да пристигнат в Нови Сад, където за събота е планирана масова блокада на мостовете над Дунав по случай три месеца от падането на огромната бетонна конструкция на 1 ноември.

Това, което започна като протест срещу съмнения за корупция в строителни договори, се превърна в най-сериозното предизвикателство от години насам за влиятелния популистки лидер на страната, президента Александър Вучич.

По пътя студентите бяха посрещани от развеселени граждани, които натискаха клаксоните на колите си или излизаха от домовете си с предложения за освежителни напитки, плодове или палачинки, предава „Асошиейтед Прес“ (АП).

Поход за справедливост

През последните два месеца студентите лагеруваха в своите факултети и организираха ежедневни протести, някои от които събираха десетки хиляди души на най-големите улични събирания от години в балканската страна.

„Този поход е нашият начин да изразим подкрепата си за колегите от Нови Сад“, каза Татяна Гогич, студентка по биология. „Искаме също така да покажем колко сме упорити и че нямаме намерение да спрем скоро, докато исканията ни не бъдат изпълнени.“

Василие Миланович, студент в Техническия факултет в Белград, добави, че студентите искат справедливост и свобода на словото.

„Това не е начинът, по който трябва да функционира държавата”

Седмичните демонстрации вече принудиха министър-председателя на Сърбия Милош Вучевич да подаде оставка тази седмица, както и да направи различни отстъпки от страна на властите.

Протестите отразяват и по-широкото народно недоволство в Сърбия от все по-авторитарното управление на Вучич. Президентът и неговата дясна Сръбска прогресивна партия наложиха твърд контрол върху всички държавни институции, като същевременно са изправени пред обвинения в потискане на демократичните свободи, въпреки обещанията да доведат Сърбия до Европейския съюз.

Мнозина в Сърбия смятат, че срутването на надлеза на жп гарата по същество е причинено от корупция в правителството в рамките на голям инфраструктурен проект с участието на китайски държавни компании. Критиците смятат, че подкупите са довели до небрежна работа по време на реконструкцията на гарата в Нови Сад, лош надзор и незачитане на съществуващите правила за безопасност.

„Не бива повече да допускаме такъв хаос в нашето общество, такъв деспотизъм, при който един човек взема всички решения“, казва Душан Павлович, който е завършил актьорско майсторство в Белградската академия за драматично изкуство. „Не за това се договорихме. Това не е начинът, по който трябва да функционира държавата.“

Протестите се разпространяват като вълна

Непосредствената причина за студентската стачка беше нападението над студенти на 24 януари от проправителствени бандити по време на ежедневното 15-минутно възпоменание за жертвите от срутването на надлеза. Призивът за наказване на извършителите скоро се разпространи във всички университети в Сърбия.

Исканията на студентите за върховенство на закона и отговорност, съпричастността им към жертвите, както и устойчивостта и готовността за саможертва в името на справедливостта, удариха на камък в една нация, свикнала с постоянни кризи, казва Александър Баукал, професор по психология във Философския факултет в Белград.

Вучич преминава от обвинения към студентите, че работят с чужди сили за свалянето му, към предлагане на отстъпки или отправяне на прикрити заплахи. Проправителствени бандити многократно са нападали студентите, като два пъти са блъскали с коли протестиращите. Тази седмица една студентка беше пребита с бейзболни бухалки, но протестиращите не са обезкуражени, предава АП.

Студентите нямат лидери, а медиите не са допуснати в блокираните сгради на факултетите. Всички решения се взимат на така наречените „пленарни заседания“, на които студентите гласуват всички предложения и решения.

Тяхната сила и решителност изненадаха мнозина в страната, в която стотици хиляди млади хора емигрираха, търсейки възможности другаде.

„Те показаха на всички нас, че се интересуват от света около тях“, каза Баукал.

