„Проблем за 2 трилиона долара“: Може ли Тайван да фалира ЕС

Н апрежението около Тайван все повече се превръща в рисков фактор за Европейския съюз, който може да изпадне в мащабна икономическа криза, ако Китай се опита да превземе острова.

Тайван - пример за липсата на логика в митата на Доналд Тръмп

Медията описва поредица от скорошни инциденти между Пекин и Тайпе, при които китайски дронове и кораби демонстрираха агресивно поведение в близост до острова. Според изчисленията на експерти, при евентуална война най-тежко ще пострада именно Европейският съюз.

Анализаторите на Bloomberg смятат, че при най-лошия сценарий икономиката на ЕС ще понесе загуби в размер на близо 2 трилиона долара още през първата година. Пример за това е Германия, чиято икономика би се свила с около 14% – близо двойно повече от спада, който биха претърпели САЩ или Китай.

The US may still call the shots in global affairs, but the EU often pays the bigger price. And new research by Bloomberg Economics shows that a war over Taiwan could cost the bloc $2 trillion. https://t.co/4ASLPN8mYQ — Bloomberg (@business) June 8, 2026

Както отбелязва анализаторът Марцин Йежевски, дори една обикновена блокада на Тайван от страна на Китай, без директно нахлуване, би се превърнала в огромна криза за Европа.

Основната причина за тези драматични последици е, че Тайван произвежда 60% от най-модерните логически полупроводници в света, което го прави ключово звено във веригите за доставки на всяко съвременно производство.

Въпреки че европейските страни оценяват по различен начин вероятността от китайска инвазия, в Европа съществува "колективно безпокойство“, че Тайван може да се превърне в третата гореща точка след Украйна и Иран, където да избухне следващият мащабен конфликт.