Проблем със самолета на Педро Санчес

О фициалният самолет, с който испанският министър-председател Педро Санчес е пътувал за Париж, за да участва в среща на Коалицията на желаещите за Украйна, е претърпял повреда по средата на пътя, което го е принудило да се върне в Мадрид, съобщи Deutsche Welle .

(Във видеото си припомнете инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен)

От испанското правителство съобщиха в четвъртък (4.09.2025) за проблема със самолета, който ще попречи на Санчес да присъства физически на срещата на лидерите в подкрепа на Украйна.

Въпреки това, испанският министър-председател ще участва в срещата чрез видеоконферентна връзка, както, според информация от правителството, ще направят и други лидери, като президента на САЩ Доналд Тръмп и британския министър-председател Киър Стармър.

Санчес се върна в сряда от Лондон в Мадрид след срещата си със Стармър, в края на която двамата подписаха споразумение за засилване на двустранното сътрудничество в различни области.

В 10:30 часа (местно време) в четвъртък в столицата на Франция беше планирано да започне нова среща на Коалицията на доброволците за Украйна, а самолетът Falcon, с който пътуваше премиерът заедно с останалата част от делегацията си, излетя от военното летище в Торехон де Ардос (Мадрид) малко преди 8:30 часа. Вече във въздуха беше открита повредата, която го принуди да се върне и да кацне отново в Торехон час след излитането, се казва в информацията.

Педро Санчес е бил във въздуха, когато проблем със самолета му го е принудил да се върне в Мадрид, съобщи говорител от офиса му, цитиран от Sky News .

Това се случва, след като самолетът на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше ударен от заглушаване на GPS сигнала, за което се твърди, че е извършено от Русия - но няма данни това да е свързано с днешния проблем.