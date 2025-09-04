Проблем със самолета на Педро Санчес

О фициалният самолет, с който испанският министър-председател Педро Санчес е пътувал за Париж, за да участва в среща на Коалицията на желаещите за Украйна, е претърпял повреда по средата на пътя, което го е принудило да се върне в Мадрид, съобщи Deutsche Welle.
(Във видеото си припомнете инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен)
От испанското правителство съобщиха в четвъртък (4.09.2025) за проблема със самолета, който ще попречи на Санчес да присъства физически на срещата на лидерите в подкрепа на Украйна.
Въпреки това, испанският министър-председател ще участва в срещата чрез видеоконферентна връзка, както, според информация от правителството, ще направят и други лидери, като президента на САЩ Доналд Тръмп и британския министър-председател Киър Стармър.
Санчес се върна в сряда от Лондон в Мадрид след срещата си със Стармър, в края на която двамата подписаха споразумение за засилване на двустранното сътрудничество в различни области.
В 10:30 часа (местно време) в четвъртък в столицата на Франция беше планирано да започне нова среща на Коалицията на доброволците за Украйна, а самолетът Falcon, с който пътуваше премиерът заедно с останалата част от делегацията си, излетя от военното летище в Торехон де Ардос (Мадрид) малко преди 8:30 часа. Вече във въздуха беше открита повредата, която го принуди да се върне и да кацне отново в Торехон час след излитането, се казва в информацията.
Педро Санчес е бил във въздуха, когато проблем със самолета му го е принудил да се върне в Мадрид, съобщи говорител от офиса му, цитиран от Sky News.
Това се случва, след като самолетът на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше ударен от заглушаване на GPS сигнала, за което се твърди, че е извършено от Русия - но няма данни това да е свързано с днешния проблем.