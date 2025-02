Ози Озбърн вече не може да ходи заради Паркинсон

О зи Озбърн вече не може да ходи, тъй като болестта на Паркинсон продължава да влияе на здравето му.

На 5 февруари 72-годишната Шарън Озбърн разказа пред The Sun за битката на съпруга си с болестта, като същевременно сподели вълнението си, че 76-годишният Ози ще се събере отново с Black Sabbath за първи път от 20 години насам за последния си концерт през юли.

„Той е много щастлив, че ще се завърне, и много емоционален по този повод“, каза тя.

„Паркинсон е прогресивно заболяване. То не е нещо, което може да се стабилизира. Засяга различни части на тялото и е засегнало краката му“, добави тя. „Но гласът му е толкова добър, колкото никога не е бил.“

Ози обсъди здравословното си състояние в своето радиошоу по SiriusXM, съобщава изданието.

Black Sabbath се събират отново след 20 години

„Достигнах до 2025 г.“, каза той. „Не мога да ходя, но знаете ли какво си мислех по време на празниците? При всичките ми оплаквания, все още съм жив.“

„Може и да се оплаквам, че не мога да ходя, но гледам надолу по пътя и има хора, които не са направили и половината от това, което аз, и не са успели“, добави той.

По-късно Шарън каза пред RadioX, че Ози трябва да работи с физиотерапевт всеки ден, за да поддържа мускулите си в движение.

„Той е добре“, добавя тя, „...толкова добре, колкото можеш да бъдеш с Паркинсон.“

