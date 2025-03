Принц Уилям ще посети британските военни, участващи в мисията на НАТО в Естония

Б ританският престолонаследник принц Уилям ще замине за Естония следващата седмица, за да посети британските войници, участващи в мисията на НАТО в страната, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е демонстрация от страна на Великобритания на солидарност със съюзниците и на ангажимента ѝ да отбранява източния фланг на алианса.

BREAKING: Prince William announces plan to travel to Estonia to meet with British troops involved in Nato operationshttps://t.co/GzSO5PzQIF