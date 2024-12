Кой е по-богат - принц Хари или Уилям?

Д вамата синове на крал Чарлз III се намират в много различни финансови ситуации, защото Хари и Меган са спечелили парите си, като са се наложили в частния сектор в Холивуд. За разлика от тях Уилям, откакто баща им става крал през 2022 г., се финансира от херцогство Корнуол - което той контролира, но не притежава пряко в традиционния смисъл на думата.

Поради това е трудно да се каже кой е по-богат, но в действителност Уилям и принцеса Кейт вероятно ще имат по-голямо състояние от медийната империя на Хари и Меган с течение на времето.

Херцогство Корнуол съществува, за да осигури частен доход на принца на Уелс, който преди беше Чарлз, а от септември 2022 г. е Уилям.

Наследяването всъщност увеличава четирикратно доходите на Уилям, тъй като преди това той получаваше част от парите на херцогството всяка година от баща си, когато то беше в ръцете на Чарлз.

И до лятото на 2020 г. той споделяше 5,7 млн. долара с Хари и Меган, което всъщност означава, че настоящите му доходи вероятно ще бъдат в размер на 10 пъти повече от бюджета му в годините преди излизането на кралското семейство от Съсекс.

Prince William isn’t a billionaire, he is just responsible for a billion pound estate that was almost bankrupt when Charles took over it 50 years ago. He can’t sell the assets, doesn’t receive capital gains and pays income tax. The Duchy funds his Foundation and his private life. pic.twitter.com/G0NVfkKUqc