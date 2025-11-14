Президентът обнародва промени в закона за регулиране на дейностите с нефт

Д ържавата затяга контрола върху фирмите, свързани с нефт и критична инфраструктура, след като президентът Румен Радев обнародва законови промени, даващи разширени правомощия на особения търговски управител и ограничаване на правата на собствениците.

С указ №223 президентът Румен Радев разпореди обнародването на Закона за изменение и допълнение на закона, който регулира икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Законът е приет от 51-вото Народно събрание на 7 ноември 2025 г. и повторно - на 13 ноември 2025 г.

Основните промени предвиждат разширяване на обхвата на фирмите, които попадат под специален контрол, включително тези, извършващи съхранение, транспорт и търговия на едро и дребно с нефт и нефтени продукти. Запазва се възможността за обжалване на административните актове на министъра на икономиката и индустрията, с изключение на актовете по глава четвърта "а".

Изменят се и правилата за несъвместимост на лицата, свързани с управлението или надзора на критична инфраструктура. Въвежда се разширен обхват на родствени връзки и взаимоотношения, които могат да предизвикат съмнения за безпристрастност.

Законът урежда подробно статута и правомощията на особения търговски управител. От момента на назначаването му акционерите и собствениците губят правото да гласуват и да се разпореждат с дялове. Особеният управител поема контрола над правата им, включително възможността да прави промени в управлението и да назначава прокуристи.

Предвидени са ясни правила за разпоредителни сделки с акции или дялове, включително задължителна пазарна оценка и одобрение от Министерския съвет. Средствата от продажби се депозират в специална сметка под контрола на министъра на финансите.

Определя се, че всички действия, договори и вписвания, извършени по реда на тази глава, не подлежат на спиране, административен или съдебен контрол. Особеният търговски управител може да извършва само действия в рамките на "обикновеното управление", като сделки извън него изискват одобрение от Министерския съвет.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" .

Припомняме, че през октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи първия си значителен пакет санкции на Русия, насочен към две водещи нефтени компании - "Лукойл" и "Роснефт", след като заяви, че е разочарован от това, че Москва не е спряла офанзивата си.

Санкциите предвиждат замразяване на всички активи на "Лукойл" и "Роснефт" в САЩ и забрана за американски компании да извършват бизнес с тях, пише France 24.

Двете компании, които произвеждат 55 процента от руския петрол, бяха включени и в списъка SDN на санкционирани субекти - регистър, който следва много държави и който се счита за рисков в бизнес средите.

Вашингтон даде на фирмите, работещи с руските компании, срок от един месец да прекратят връзките си, в противен случай ще бъдат подложени на вторични санкции, които ще им попречат да използват американски банки, търговци, превозвачи и застрахователи.

Какво означава „особен управител“

Според енергийни експерти, такъв управител ще има широки оперативни правомощия - да управлява дейността на дружеството, но без да се променя собствеността. Така държавата ще има по-голям контрол върху функционирането на компанията.