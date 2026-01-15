Свят

Президентът на Колумбия ще се срещне с Тръмп на 3 февруари

Имам желанието колумбийците във всички части на страната да не страдат и да могат да живеят в мир, заяви Густаво Петро

15 януари 2026, 08:14
Президентът на Колумбия ще се срещне с Тръмп на 3 февруари
Източник: AP/БТА

К олумбийският президент Густаво Петро съобщи, че ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп на 3 февруари.

Тръмп заяви миналата седмица след телефонен разговор с Петро, че вече тече подготовка за посещение на колумбийския президент в Белия дом.

Дни след като заплаши Колумбия: Тръмп покани колумбийския президент в Белия дом

Броени дни по-рано Тръмп заплаши Колумбия с военни действия.

"Ще видим резултатите от тази среща, тя е от решаващо значение. Имам желанието колумбийците във всички части на страната да не страдат и да могат да живеят в мир", заяви Петро по време на заседание на правителството.

Източник: БТА/Николай Велев    
Последвайте ни

По темата

Почина 200-килограмовият пациент, приет по спешност в

Почина 200-килограмовият пациент, приет по спешност в "Пирогов"

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Полицейски автомобил пропадна в дере, пострада полицай

Полицейски автомобил пропадна в дере, пострада полицай

Турист опита да се качи на самолет с починалата си съпруга

Турист опита да се качи на самолет с починалата си съпруга

В 10 държави в ЕС минималната заплата е под 1000 евро

В 10 държави в ЕС минималната заплата е под 1000 евро

pariteni.bg
Тръмп с изненада: Китайските производители са добре дошли в САЩ

Тръмп с изненада: Китайските производители са добре дошли в САЩ

carmarket.bg
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 2 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 1 час
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 2 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 1 час

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Данъчна кампания 2026: Как, кога и в каква валута подаваме декларациите

Данъчна кампания 2026: Как, кога и в каква валута подаваме декларациите

България Преди 12 минути

Декларирането на доходи през 2026 г. започна - вижте важните срокове, 5% отстъпка и как се плаща данъкът в евро

Кристалина Георгиева е в Киев за разговори на високо равнище

Кристалина Георгиева е в Киев за разговори на високо равнище

Свят Преди 34 минути

Последното ѝ посещение в Украйна беше през 2023 година

Заради дискотеката, превърнала се в крематориум: Забраниха фойерверки на закрито в Швейцария

Заради дискотеката, превърнала се в крематориум: Забраниха фойерверки на закрито в Швейцария

Свят Преди 1 час

Смята се, че пожарът в бар "Le Constellation" е избухнал, след като бенгалски огън, прикрепен към бутилка шампанско, е подпалил шумоизолираща пяна по тавана

САЩ отново удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на "Лукойл"

САЩ отново удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на "Лукойл"

Свят Преди 1 час

Американски имиграционен служител застреля венецуелец в Минеаполис

Американски имиграционен служител застреля венецуелец в Минеаполис

Свят Преди 1 час

Той е бил нелегален имигрант, спрян е за проверка, но е оказал съпротива при ареста

Тръмп: Не Русия, а Украйна забавя сключването на мирно споразумение

Тръмп: Не Русия, а Украйна забавя сключването на мирно споразумение

Свят Преди 2 часа

По думите на американския държавен глава Зеленски е по-резервиран

Кризата с боклука: СОС изслушва кмета Васил Терзиев

Кризата с боклука: СОС изслушва кмета Васил Терзиев

България Преди 2 часа

Той ще представи информация за текущото състояние на сметосъбирането и сметоизвозването по райони на територията на СО

Бихте ли се доверили на изкуствен интелект да ви подстриже косата?

Бихте ли се доверили на изкуствен интелект да ви подстриже косата?

Любопитно Преди 2 часа

Стартираща компания представя своите машинки за подстригване, задвижвани от изкуствен интелект

Венецуела: Китай ли е най-големият губещ от намесата на САЩ?

Венецуела: Китай ли е най-големият губещ от намесата на САЩ?

Свят Преди 2 часа

Венецуела беше мост за Китай в Латинска Америка, а правителството в Пекин финансираше режима на Мадуро с милиарди

Автономният автобус, който шофира сам: Първият по улиците на Токио вече е факт

Автономният автобус, който шофира сам: Първият по улиците на Токио вече е факт

Любопитно Преди 3 часа

Автобусът има максимална скорост от 40 км в час и е оборудван с 11 камери и 5 лидарни системи, или технологии, които могат да измерват разстоянието и да създават 3D карти на околните райони

Кристалина Георгиева предупреди за работещите и изкуствения интелект

Кристалина Георгиева предупреди за работещите и изкуствения интелект

Свят Преди 9 часа

Работниците ще трябва да обновяват своите умения или да научават нови

Тръмп: Иран спря убийствата, няма да има екзекуции

Тръмп: Иран спря убийствата, няма да има екзекуции

Свят Преди 10 часа

Думите му противоречат с официалната позиция на Техеран

Временният президент на Венецуела обяви нова политическа ера

Временният президент на Венецуела обяви нова политическа ера

Свят Преди 10 часа

Родригес също така заяви, че Каракас е освободил 406 политически затворници

Шофьор с летни гуми помете жена в Благоевград

Шофьор с летни гуми помете жена в Благоевград

България Преди 10 часа

При инцидента е увреден стълб на уличното осветление

Германия и Франция пращат войници в Гренландия

Германия и Франция пращат войници в Гренландия

Свят Преди 10 часа

Франция ще открие и консулство в Гренландия

Евакуация на блок в Пловдив заради пожар

Евакуация на блок в Пловдив заради пожар

България Преди 11 часа

Пострада възрастно семейство

Всичко от днес

От мрежата

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg

Защо котките имат процепи в ушите си

dogsandcats.bg
1

Окончателно: 2025 е третата най-топла година в историята

sinoptik.bg
1

Отровиха лешояди в Котленския Балкан

sinoptik.bg

Днес имен ден празнува едно силно име

Edna.bg

Дневен хороскоп за 15 януари, четвъртък

Edna.bg

Станимир Стоилов намери "двойник" на Уелтън за Гьозтепе

Gong.bg

ЦСКА с интерес към внука на Маргарита Хранова

Gong.bg

Да плуваш като делфин: Той стана петкратен олимпийски шампион без ръце и с атрофирали крака (ВИДЕО)

Nova.bg

Божидар Божанов: Въвеждането на скенери в Изборния кодекс крие много рискове

Nova.bg