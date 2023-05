Председателят на Върховния съд на Украйна бе задържан за подкуп в размер на 2,7 милиона долара

П редседателят на Върховния съд на Украйна Всеволод Князев бе задържан за подкуп в размер на 2,7 милиона долара, съобщи УНИАН, цитирана от БТА.

Арестът бе обявен вчера - деня, когато украинският президент Володимир Зеленски се върна в страната

след тридневна обиколка в Европа. Зеленски обяви, че е получил обещания за още помощ от съюзниците, и увери, че подкрепата за присъединяването на Украйна към Европейския съюз се е увеличила.

The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine has accused the head of the Supreme Court of Ukraine, Vsevolod Kniaziev, of receiving a large bribe.



The Ukrainian media reported that the chairman of the Supreme Court had been detained while taking a bribe of $2.7 million. pic.twitter.com/jyzjtvyRm5