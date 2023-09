Председателят на Европейския съвет: Войната в Украйна е опит за "културен геноцид"

П редседателят на Европейския съвет Шарл Мишел призова членовете на Съвета за сигурност на ООН, и по-специално Китай, да убедят Русия да спре войната в Украйна.

Мишел говори на сесията на високо равнище на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, председателствана от албанския министър-председател Еди Рама.

Обръщайки се към Василий Небензя, постоянен представител на Русия в ООН, Мишел заяви: "Украйна е място на престъпление. Извършителят седи точно в тази зала. Вие знаете кой сте."

"Кремъл мечтае да възстанови старата руска империя. След Украйна кой е следващият? Кой е на опашката, за да изпълни историческите фантазии на (руския президент Владимир) Путин?", добави той.

