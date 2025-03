Израелски тийнейджъри избират затвора пред служба в армията

В ъв военен затвор в централен Израел 18-годишният Итамар Грийнбърг седи в армейска униформа, създадена от американската армия, докато холивудският блокбъстър „Американски снайперист“ звучеше от телевизора в стаята за почивка. Но Грийнбърг не е войник и пустинните камуфлажни облекла са единствената военна униформа, която някога е носил т.нар. отказник – както в Израел се наричат хората, които отказват да изкарат военна служба, пише Си Ен Ен (CNN).

Грийнбърг е влизал и излизал от затвора през последната година, излежавайки общо 197 дни в пет последователни присъди. По-рано този месец Грийнбърг беше освободен от затвора Неве Цедек за последен път. Престъплението му? Отказ да се запише след повиквателна за военна служба, която е задължителна за повечето израелски евреи – и някои малцинства – на възраст над 18 години.

Грийнбърг каза, че

отказът му да служи е дошъл като „кулминацията на дълъг процес на учене и морална равносметка“.

„Колкото повече научавах, толкова повече знаех, че не мога да нося униформа, която символизира убийство и потисничество“, каза той, обяснявайки, че войната на Израел в Газа – която беше започната, след като водени от Хамас бойци атакуваха Южен Израел на 7 октомври 2023 г. – затвърдила решението му да откаже.

„Има геноцид“, каза той. „Така че не се нуждаем от основателни причини (да откажем)“.

"As conscientious objectors, we are taking responsibility for the society we live in. We refuse to be complicit." -Refusenik Einat Gerlitz speaking earlier this week in Ottawa. pic.twitter.com/dDZ7Q6moG4

Израелското правителство категорично отхвърли обвиненията, че войната в Газа представлява геноцид срещу палестинския народ. Войната, която беше възобновена миналата седмица, когато Израел поднови въздушните удари и сухопътните операции в Газа след краткотрайно прекратяване на огъня, е убила над 50 000 палестинци за 17 месеца, според палестинското министерство на здравеопазването. Над 670 души са били убити и 1200 други са ранени в Газа само от вторник, когато израелската военна кампания е подновена, според здравното министерство там.

„Искам тази промяна и ще дам живота си за нея“,

каза Грийнбърг за решението си да излежи време в затвора, вместо да служи в Израелските отбранителни сили (IDF). Това е решение, което възразяващите по съвест като Грийнбърг не приемат с лека ръка, тъй като отказът от набор е по същество избор за поставяне в изолация.

В Израел армията е нещо повече от институция. Това е част от социалната тъкан, като военната служба и светската еврейско-израелска идентичност са дълбоко преплетени. И започва рано: от началното училище учениците се учат, че един ден ще бъдат войниците, които ще защитават децата точно като тях, като войници посещават класни стаи и училища, изрично насърчавайки учениците да се записват. На 16 години тези деца получават първите си заповеди за вербуване, което завършва с наборна военна служба на 18. Мнозина го възприемат като чест, задължение и ритуал на посвещение.

Грийнбърг е наричан самомразещ се евреин, антисемит, поддръжник на тероризма и предател, каза той – дори от семейството и приятелите. „Хората ми изпращат съобщения в Instagram и казват, че ще ме заколят, както Хамас направи с израелците на 7 октомври“, каза той.

В затвора Грийнбърг е поставен в изолация, след като получил заплахи от съкилийници – ход, който служителите на затвора му казаха, че е “за неговата безопасност”.

The Israeli army has finally decided to release me today after 197 days in prison.



It was a long and exhausting time, but my refusal to enlist is only the first step of my journey.

Evil should start trembling from this day forward because I’m in the fight against it with full… https://t.co/sq6yKY8fHa pic.twitter.com/8FJAagI2iV