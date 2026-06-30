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„Предател и неонацист“: Володин - Полша трябва да даде „орден на Юда“ на Зеленски

Председателят на руската Дума отправи тежки нападки към украинския президент и направи исторически паралели.

30 юни 2026, 11:30
„Предател и неонацист“: Володин - Полша трябва да даде „орден на Юда“ на Зеленски
Източник: БТА

П олша трябва да удостои украинския президент Володимир Зеленски с "ордена на Юда" като предател и неонацист, заяви председателят на руската Държавна дума Вячеслав Володин, цитиран от ТАСС.

"Като правим исторически паралели, Полша сега трябва да удостои Зеленски с ордена на Юда. Изводът е очевиден: каквито са идолите на Зеленски – Мазепа, Бандера – такъв е и самият той. Предател и неонацист“, написа Володин в канала си в приложението Макс.

Той обърна внимание на факта, че в Украйна се разрушават паметници на Владимир Ленин, въпреки че именно той е създал Украйна. "Ленин не се вписваше в неонацисткия режим. Въпреки всичките му заслуги, техният избор падна върху Мазепа като основател на Украйна", отбеляза руският политик.

При това Иван Мазепа е известен в историята като предател, който е бил анатемосан от Руската православна църква, а Петър Първи е учредил за него "орден Юда", подчерта председателят на Държавната дума. "Надписът върху ордена Юда гласеше: "Проклет да е гибелният син Иуда, който се задушава заради алчността си". Между другото, аналогията с днешния ден се налага от само себе си", добави Володин.

Той припомни, че Полша е лишила Зеленски от най-високото държавно отличие – ордена "Бял орел". "Заради предателство. Заради героизирането в Украйна на нацистките престъпници, които през Втората световна война безмилостно са избивали стотици хиляди поляци, украинци, руснаци, евреи и представители на други националности".

Захарова: Предател, Юда на 21-и век

Междувременно стана ясно, че Полша не възнамерява да предостави на Украйна изтребители МиГ-29, тъй като  Киев отказа да предостави на Варшава технологии за производство и борба с дронове, заяви пред Полсат министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, предаде ТАСС.

"Предложих, както ми се струва, доста партньорски подход – МиГ-ове в замяна на дронове. Украинците първоначално се съгласиха, но не изпълниха задълженията си, затова няма да има МиГ-ове за Украйна, тъй като Полша няма нито дронове, нито възможности за тяхното използване", обясни министърът. "Първоначално те се съгласиха с такова решение, но после се отказаха от него",  добави той.

През декември 2025 г. полското министерство на отбраната съобщи за планове да предаде на Украйна от 6 до 8 изтребителя МиГ-29, които Полша трябваше да изведе от експлоатация до края на 2025 г. Общо от състава на полските ВВС се планираше да бъдат изведени от експлоатация 14 самолета от този тип. На 15 юни заместник-министърът на отбраната на Полша Цезари Томчик заяви, че Полша няма да предаде на Украйна изтребителите МиГ-29, докато Киев не предостави на Варшава достъп до своите технологии за производство и борба с дронове. От своя страна в Киев изразиха интерес към модернизирани изтребители, което Варшава отказа да направи за своя сметка.

Източник: БТА    
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