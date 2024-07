Пожар избухна на летище в Ню Йорк, има пострадали

П ожар избухна на международното летище "Джей Еф Кей" (JFK) в Ню Йорк в сряда сутринта, което доведе до евакуация и закъснения на полети. При инцидента са ранени девет души.

JFK Airport fire: Everything we know as people evacuated, flights impacted https://t.co/ON1UYxS2Nh pic.twitter.com/yvqFoFWQjo

Служители от пожарната служба на Ню Йорк заявиха, че пожарът е възникнал от ескалатор близо до терминал 8 на летището.

Видео, заснето от очевидци в сряда, показва дим в един от терминалите на аерогарата, където са се задействали и противопожарните аларми.

Това е довело до евакуацията на около хиляда души.

A fire broke out at New York's John F. Kennedy (JFK) International Airport on Wednesday morning, prompting evacuations and delayed flights. https://t.co/wJPBCwKGSW pic.twitter.com/TiuBBcwuqL