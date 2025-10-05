Папа Лъв ХІV осъди безразличието към страданията на мигрантите

П апа Лъв Четиринадесети напомни на вярващите за тежкото положение на мигрантите и осъди безразличието към тях, предаде ДПА.

В речта си на площад "Свети Петър" във Ватикана днес папата припомни страданията на много хора, които бягат от насилието и рискуват живота си по опасни маршрути.

"Викът им от болка и отчаяние" не трябва да среща "студеното безразличие или стигмата на дискриминацията", каза той.

Папата призова за съпричастност към бежанците

Той заяви, че е важно да посрещаме мигрантите с отворени обятия и сърца и да им даваме утеха и надежда.

#PopeLeo at Jubilee of Migrants: Brothers and sisters, those boats which hope to catch sight of a safe port, and those eyes filled with anguish and hope seeking to reach the shore, cannot and must not find the coldness of indifference or the stigma of discrimination! pic.twitter.com/KyAOnAgOZ1 — Catholic News Service Rome (@CatholicNewsSvc) October 5, 2025

Критика към отношението към мигрантите в САЩ

От този май Лъв Четиринадесети е начело на 1,4 милиарда католици по света и е първият папа от Съединените щати. Все още не е напълно ясно какъв политически курс следва той в Църквата, посочва ДПА. Въпреки това, подобно на своя предшественик, покойния Франциск, който почина през април, Лъв е дълбоко обезпокоен от съдбата на имигрантите.

Папата: Ние всички сме имигранти

Неотдавна той започна да критикува по-остро от преди отношението на САЩ към мигрантите. Той изрази съмнения дали това е в съответствие с позицията на католическата църква относно защитата на живота.

"Човек, който казва: "Аз съм против абортите, но съм съгласен с нечовешкото отношение към имигрантите в Съединените щати" – не знам дали това е в защита на правото живот", каза папата.

Белият дом отхвърли критиките на Лъв Четиринадесети малко след това.