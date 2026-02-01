Свят

Русия удари родилен дом

Сред ранените са две жени, които са били на прегледи по време на атаката

1 февруари 2026, 15:53
Русия удари родилен дом
Източник: AP/БТА

Р усия е атакувала с дронове родилен дом в украинския град Запорожие, съобщава „Франс прес“.

Руски дрон удари родилно отделение в Харков

„Руснаците са ударили родилен дом в Запорожие. Предварителните данни сочат, че шестима души са ранени“, написа в Телеграм началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров.

Той публикува и кадри от болнични кабинети, опустошени от взрива. На снимките се виждат счупени прозорци, унищожено оборудване и много отломки на земята.

Руски удари по жилищни сгради в Запорожие взеха нова жертва

Федоров каза, че сред ранените са две жени, които са били на прегледи по време на атаката.

В града е обявена въздушна тревога и жителите са призовавани да останат на безопасно място, отбелязва „Укринформ“.

Източник: БТА, Габриела Големанска, Александър Евстатиев    
Русия война Украйна
