Русия удари родилен дом

Р усия е атакувала с дронове родилен дом в украинския град Запорожие, съобщава „Франс прес“.

„Руснаците са ударили родилен дом в Запорожие. Предварителните данни сочат, че шестима души са ранени“, написа в Телеграм началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров.

Той публикува и кадри от болнични кабинети, опустошени от взрива. На снимките се виждат счупени прозорци, унищожено оборудване и много отломки на земята.

Федоров каза, че сред ранените са две жени, които са били на прегледи по време на атаката.

В града е обявена въздушна тревога и жителите са призовавани да останат на безопасно място, отбелязва „Укринформ“.