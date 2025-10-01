Свят

Португалия затяга правилата за мигрантите

С гласовете на консерваторите и десните популисти парламентът в Лисабон прие нов, по-строг закон за чужденците

1 октомври 2025, 11:52
Португалия затяга правилата за мигрантите
Източник: iStock

С гласовете на консерваторите и десните популисти парламентът в Лисабон прие нов, по-строг закон за чужденците. Правилата за пребиваване в страната се затягат, съобщи Deutsche Welle.

С подкрепата на крайнодесния лагер консервативното правителство на министър-председателя Луиш Монтенегро прокара в парламента закон, който затяга правилата за чужденците в Португалия.

Събиранията на семействата ще стават по-трудно

Съгласно новия закон, разделените семейства ще могат да се събират само след двегодишно законно пребиваване в страната. За женените двойки периодът все пак ще е по-кратък, а по-отношение на малолетните деца изискването изобщо няма да важи, обяснява АРД.

Социалистическата партия, както и други лявоориентирани групировки бяха против. Депутатката Андреа Галвао от Левия блок изтъкна, че това е "жесток закон срещу чужденците", който разделя бащите от децата и съпругите.

Нова полицейска част ще преследва незаконните мигранти

Реформата предвижда и, че работна виза за Португалия ще могат да получат само висококвалифицираните. Бразилците, които са най-многобройната група мигранти в Португалия, вече няма да получават директно право на престой след пристигането си.

Част от плановете е създаването на нова полицейска част - за борба с нелегалната миграция и за депортиране на мигрантите без право на пребиваване. Правителството иска и да повиши изискванията за получаване на португалско гражданство, но по това все още се водят дискусии, пише германската обществена медия.

За седем години чужденците са се увеличили четири пъти 
Говорителят на португалското правителство Антонио Леитао Амаро определи реформата като необходимост, за да може "да се контролира и регулира притокът на чужденци", както и за да бъде възможна интеграцията. "Времената на безотговорната миграция" били отминали.

До края на 2024 година броят на чужденците в Португалия е надхвърлил 1,5 милиона, според официалната статистика. Това са четири пъти повече хора, отколкото през 2017-а и те съставляват 15 процента от населението, отбелязва АРД.

Сътрудничество с десните популисти

Одобряването на закона стана възможно благодарение на оспорвано споразумение между Социалдемократическата партия на Монтенегро и дяснопопулистката Chega (Стига). Нейният лидер Андре Вентура първоначално искаше мигрантите да са плащали социални осигуровки най-малко пет години, преди да могат да получат достъп до социални помощи. Впоследствие той се отказа от искането си и двете партии се споразумяха по-късно да подготвят специален закон за достъпа на мигрантите до социални помощи.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Португалия Закон за мигрантите Миграция Имиграционна политика Консерватори Десни популисти Нелегална имиграция Семейно обединение Работни визи Португалско гражданство
Последвайте ни

По темата

Втора проба потвърди - Бургазлиев е шофирал под въздействие на наркотици АТВ-то, помитайки петима на Слънчев бряг

Втора проба потвърди - Бургазлиев е шофирал под въздействие на наркотици АТВ-то, помитайки петима на Слънчев бряг

Амал блести в кадифена мини рокля редом до Джордж Клуни (СНИМКИ)

Амал блести в кадифена мини рокля редом до Джордж Клуни (СНИМКИ)

Внимание, рязка промяна във времето в четвъртък - жълт и оранжев код за опасно време, обилни валежи и бурен вятър

Внимание, рязка промяна във времето в четвъртък - жълт и оранжев код за опасно време, обилни валежи и бурен вятър

Октоберфест е затворен, полицията откри експлозиви и капани в Мюнхен

Октоберфест е затворен, полицията откри експлозиви и капани в Мюнхен

Предлагат по-висока вдовишка добавка

Предлагат по-висока вдовишка добавка

pariteni.bg
Купувачите имат все по-малка лоялност към марката, търсят най-добрата сделка

Купувачите имат все по-малка лоялност към марката, търсят най-добрата сделка

carmarket.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 1 ден
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-хубавото на старостта е, че си забравил колко глупости си правил.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Орбан намира необичайни съюзници в опита си да блокира Украйна за членство в ЕС

Орбан намира необичайни съюзници в опита си да блокира Украйна за членство в ЕС

Свят Преди 8 минути

Други европейски лидери може да не са съгласни с Унгария, но някои подкрепят правото ѝ на вето на всяка стъпка от процеса на присъединяване

МААЕ: Няма непосредствена опасност за АЕЦ "Запорожие"

МААЕ: Няма непосредствена опасност за АЕЦ "Запорожие"

Свят Преди 8 минути

Най-голямата електроцентрала в Европа е лишена от външно електрозахранване от поне седмица

Остра стресова реакция: какво представлява, признаци и начини за справяне

Остра стресова реакция: какво представлява, признаци и начини за справяне

Свят Преди 35 минути

"Стимулът е толкова силен, че реакцията на тялото не зависи от волята или желанието на човека, а е автоматична“

Трима задържани за серия домови кражби в София

Трима задържани за серия домови кражби в София

България Преди 36 минути

Били са откраднати пари, бижута и вещи на обща стойност от 23 795,94 лева

,

Въвеждат цифрова идентичност за всеки българин

България Преди 54 минути

Създават нови регистри за дигитализация на ключови публични услуги

<p>Тайният детайл в сватбената рокля на Селена Гомес</p>

Селена Гомес скри трогателен детайл за Бени Бланко в сватбената си рокля

Любопитно Преди 1 час

Феновете бързо забелязаха тайния детайл в една от трите ѝ рокли на Ralph Lauren

<p><span font-size:="" helvetica="" segoe="" style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, ">Ракът сред младите скочи със&nbsp;79% за 30 години</span></p>

Случаите на рак в ранна възраст по света са скочили със 79% за 30 г.

Свят Преди 1 час

Хората, родени след 1990 година, имат постоянен ръст на риска от 17 различни вида рак

.

Банките взели от клиентите си 1,5 млрд. лв. от такси

България Преди 1 час

Печалбата им отново расте, отчете БНБ

"Цяла Европа пищи": НАТО подготвя атака, Русия е "жертва" в конфликта

"Цяла Европа пищи": НАТО подготвя атака, Русия е "жертва" в конфликта

Свят Преди 1 час

Докато подкрепата за продължаване на войната пада до най-ниското си ниво, Кремъл засилва наратива "Русия срещу Запада", за да поддържа общественото настроение

Съдът спря избора на генерален директор на БНТ

Съдът спря избора на генерален директор на БНТ

България Преди 1 час

Определението на съда е след жалба на един от кандидатите - Сашо Йовков

<p>НОИ с важна информация за пенсиите и въвеждането на еврото</p>

НОИ с важна информация за пенсиите и въвеждането на еврото

България Преди 1 час

„Никой няма да загуби своя доход. Възможно е да получите повече, но няма да получите по-малко“, увери управителят на НОИ, Весела Караиванова

С ярки плитки и уличен стил: Норт Уест засенчи майка си Ким на собственото ѝ събитие

С ярки плитки и уличен стил: Норт Уест засенчи майка си Ким на собственото ѝ събитие

Любопитно Преди 1 час

Ким Кардашиян доведе 12-годишната си първородна дъщеря, за да отпразнуват съвместното партньорство на марката ѝ с Nike

<p>ПП за заплащането на младите лекари: Няма извинения, че няма пари</p>

ПП за заплащането на младите лекари: Няма извинения, че няма пари, въпрос на политическа воля е

България Преди 1 час

Партията започва да събира подписи за иницииране на извънредна здравна комисия

Промяна в наредбата за предолимпийска подготовка ще осигури финансиране за волейболистите

Промяна в наредбата за предолимпийска подготовка ще осигури финансиране за волейболистите

България Преди 2 часа

Постижението на националния ни отбор по волейбол е исторически момент за България, отбеляза спортният министър Иван Пешев

<p>&quot;Никой няма да спечели от ядрена авария&quot;, предупреждава Гроси</p>

След като Зеленски алармира за спряното захранване на Запорожката АЕЦ, Гроси - "Никой няма да спечели от ядрена авария"

Свят Преди 2 часа

Заради руски обстрел дизеловите генератори осигуряват аварийно захранване, докато централата остава седмица без връзка с електромрежата, предупреждава Зеленски

Европа губи 600 футболни игрища природа и земя всеки ден

Европа губи 600 футболни игрища природа и земя всеки ден

Свят Преди 2 часа

Между 2018 и 2023 година около 9000 квадратни километра земя – площ с размерите на Кипър – са преминали от зелено в сиво

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg
1

Удря ни опасен циклон с порои и снеговалеж

sinoptik.bg
1

Почистиха района около Алботинския скален манастир

sinoptik.bg

17 признака, според които щяха да те обявят за вещица през 1692 г.

Edna.bg

Принцеса Ан в окото на войната: Изненадващо посещение в Украйна

Edna.bg

Роби Уилямс пусна снимка с Бербатов след зрелищния концерт в София

Gong.bg

Фактите говорят: Лапоухов без ключова намеса на вратата на ЦСКА

Gong.bg

И втората проба на Никола Бургазлиев показа употреба на наркотици

Nova.bg

Депутатите, президентът и патриархът почетоха успеха на националния ни отбор по волейбол (ОБЗОР)

Nova.bg