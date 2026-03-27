„Портата на сълзите“: Кой е вторият проток, който Иран заплашва да затвори

В сложната география на глобалните морски пътища съществуват няколко критични точки, чието парализиране може да предизвика икономически трус в световен мащаб.

Една от най-значимите сред тях е протокът Баб ел Мандеб – тясното гърло, свързващо Червено море с Аденския залив и Индийския океан. Името му, което в превод от арабски означава „Портата на сълзите“, днес звучи по-актуално от всякога, отразявайки не само древните навигационни опасности, но и съвременните геополитически рискове, които тегнат над този стратегически воден път.

Геополитическата тежест на „Портата на сълзите“

Разположен между бреговете на Йемен на Арабския полуостров и Джибути и Еритрея в Източна Африка, Баб ел Мандеб е южната врата към Суецкия канал. С ширина от едва 29 километра в най-тясната си точка, протокът разделя два континента и същевременно служи като жизненоважна артерия за движението на стоки между Азия, Близкия изток и Европа.

Неговата стратегическа стойност се определя от факта, че през него преминава около 10% от световната морска търговия, включително огромни количества суров петрол и втечнен природен газ.

За танкерите, пътуващи от Персийския залив към западните пазари, този маршрут е незаменим, тъй като алтернативата изисква заобикаляне на целия африкански континент през нос Добра надежда – логистично предизвикателство, което добавя хиляди мили и огромни разходи към всяко пътуване.

Новите заплахи и архитектурата на конфликта

Днес сигурността на протока е поставена под сериозно изпитание поради ескалиращото напрежение в региона. Основната заплаха идва от движението на хутите в Йемен – военна групировка, тясно свързана с Иран.

В контекста на по-широкото противопоставяне между Техеран и Запада, Баб ел Мандеб се превръща в инструмент за геополитически натиск. Ирански източници вече открито предупреждават за възможността от отваряне на „нов фронт“ в протока, ако техните територии или острови бъдат атакувани.

Хутите, които контролират значителни части от йеменското крайбрежие, притежават арсенал от противокорабни ракети и дронове, предоставени от Иран, което им позволява да нанасят прецизни удари по търговски и военни съдове. Тази прокси стратегия превръща протока в заложник на конфликти.

Възможността за пълна блокада и нейните измерения

Въпросът дали Баб ел Мандеб може реално да бъде затворен, е обект на оживени дискусии сред военните експерти. От техническа гледна точка, пълното физическо блокиране на морския трафик е изключително трудно предвид присъствието на международни военноморски сили, включително тези на САЩ и техните съюзници.

Въпреки това, създаването на „зона на недостъпност“ чрез постоянен обстрел, използването на плаващи морски мини и атаки с бързи моторни лодки може практически да преустанови търговското корабоплаване.

Опитът от последните години показва, че дори само заплахата от нападение е достатъчна, за да принуди големите корабни компании да пренасочат своите флотилии, което де факто постига ефекта на затваряне на протока без необходимостта от пълна военна окупация на водите му.

Икономическото ехо на една евентуална криза

Последствията от реалното затваряне на Баб ел Мандеб биха били катастрофални за глобалната икономика и биха се усетили почти мигновено във всяко домакинство.

Прекъсването на доставките би довело до рязък скок в цените на енергоносителите в Европа, тъй като петролните потоци ще бъдат забавени със седмици. Освен горивата, блокирането на протока ще парализира веригите за доставки на потребителски стоки – от електроника и облекло до битова химия и играчки.

Увеличаването на транспортните разходи и застрахователните премии за корабите неизменно ще подхрани инфлацията в световен мащаб. В крайна сметка, Баб ел Мандеб не е просто географска даденост, а деликатен балансьор на световния мир; неговото затваряне би означавало не просто логистичен хаос, а пренареждане на международния ред чрез икономическа принуда.