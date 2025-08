„Буквално порно": Филмът за Бони Блу, която преспа с 1057 мъже за 12 часа, шокира зрителите

З рителите останаха потресени след излъчването на документален филм по голяма британска телевизионна мрежа за скандалната звезда от филми за възрастни Бони Блу, известна с това, че е правила секс с над 1000 мъже. Те определиха продукцията като „буквално порно“, предизвиквайки лавина от критики.

Британската безплатна телевизионна станция Channel 4 излъчи премиерно в сряда вечерта филма „1000 мъже и аз: Историята на Бони Блу“, посветен на 26-годишната жена, която твърди, че е правила секс с 1057 мъже в рамките на 12 часа. Документалната лента с продължителност един час разглежда не само този скандален акт, но и обширната ѝ кариера в индустрията за съдържание за възрастни.

Viewers horrified after doc about adult star Bonnie Blue, who slept with 1,000 men, airs on major TV network: ‘Literal porn’ https://t.co/YoRZVNSmoY pic.twitter.com/fY5iPOeLMZ