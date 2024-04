Популярен инфлуенсър почина след тежка операция

П опулярната звезда от YouTube Абхрадееп "Ядосаният Рантман" Саха е починал на 27-годишна възраст след усложнения от "тежка" операция.

Ютубърът, който е живял в Индия, е починал на 17 април след усложнения от неуточнена "голяма операция" през март, според поредица от публикации от семейството му, публикувани на страницата му в общността на YouTube.

Смъртта на Абхрадееп беше потвърдена от семейството му в изявление, публикувано в профилите му в социалните мрежи.

"С дълбока скръб и тъга обявяваме тъжната и преждевременна кончина на Абхрадеел Саха. Той докосна живота на милиони хора със своята честност, хумор и непоколебим дух. Той ще липсва дълбоко на всички, които го познаваха", се казва в изявлението.

