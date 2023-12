Поп певицата Захара почина на 36 години

Ю жноафриканската поп певица Захара почина на 36 години, съобщи АФП, позовавайки се на "Уорнър мюзик Африка", звукозаписната компания на покойната изпълнителка.

Award-winning South African Afro Pop singer Bulelwa Mkutukana, popularly known as Zahara, has died, at the age of 36. A thread.🧵 pic.twitter.com/Uipdbju9B2

Захара, чието истинско име е Булелва Мкутукана, е издала 5 албума и е носителка на 17 награди за южноафриканска музика. Песните ѝ са на английски и на кхоса - един от официалните езици на РЮА.

South African Afro-pop singer Bulelwa Mkutukana, popularly known as Zahara, has died at age 36.



The 'Loliwe' hitmaker, who was hospitalized, died on Monday night due to reported liver complications.#UTVNews pic.twitter.com/se5P7dbWMf